Convocatòria de la XIX del Concurs "Sona9"

La convocatòria per participar a la dinovena edició del Sona9 queda oberta al web www.sona9.cat des d'avui dimarts 5 de març fins al diumenge 14 d'abril. El concurs musical de nous talents més important de la música en català continua fidel als seus principis, descobrint nous valors de l’escena i apostant per la formació i creació com a altaveu d’una nova generació. Enguany el Sona9 es convertirà en una cursa de resistència on els grups i artistes participants hauran de superar una sèrie de proves per arribar a la gran final del 20 de novembre a la sala Luz de Gas.

Els primers concerts preliminars tindran lloc al maig a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona amb els 12 artistes seleccionats de Catalunya, i se seguirà amb les eliminatòries de Palma i València amb els 6 de les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Al setembre se celebraran les semifinals amb 12 grups o solistes classificats al festival Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla a Tarragona i el BAM Festival de les Festes de la Mercè a Barcelona. En aquests concerts els grups realitzaran les proves proposades pel Sona9 de musicar un poema i adaptar al català una cançó d’un altre artista, a més del seu repertori.

A la recta final, els 5 artistes avaluats pel jurat faran un concert acústic a iCat FM, a més de la gravació d’un tema propi a Bucbonera Studios de Caldes de Montbui. Els tres grups que accedeixin a la final actuaran el 20 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona. La nova edició del Sona9 manté les fases del concurs, però amb novetats importants pel que fa a la formació i assessorament dirigit als grups i artistes classificats, amb sessions formatives coordinades per la Fundació SGAE i les Cases de la Música.

El Sona9 està organitzat pel Grup Enderrock, iCat - Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Fundació SGAE i el patrocini d’Estrella Damm. El certamen va adreçat a l'escena emergent i valora especialment els artistes que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb el món de la música.

ELS PREMIS DEL SONA9

· Premi Sona9: S’atorga al guanyador del concurs i consta de la gravació i edició d’un disc amb un productor professional i una gira de concerts per Catalunya, entre d’altres premis.

· Premi Joventut: És el segón premi del concurs i consta de la gravació de quatre cançons en un estudi profesional, distribució digital de l’EP i una gira de concerts per diferents festivals de Catalunya.

· Premi Èxit: Els guanyadors del tercer premi del Sona9 obtindran la gravació de dues cançons en un estudi profesional i distribució digital del single.

· Premi de Votació Popular: Aquest premi es decidirà el mateix dia de la final, de manera que els tres finalistes podran optar-hi gràcies al vot del public, i consta de 1.000 euros en material musical.

· Premi Cases de la Música: S’atorgarà al grup o solista amb més projecció seleccionat entre els 18 grups classificats de la fase preliminar del Sona9, segons la tria dels professionals de les Cases de la Música de Catalunya i consisteix en un programa de serveis musicals, el seguiment de la carrera del grup i ajut a la creació.

EL PALMARÈS DEL SONA9

Els guanyadors de les darreres edicions dels Sona9 han estat:

2018 — SANDRA BAUTISTA

2017 — SENYOR OCA

2016 — LAKASTE

2015 — EST OEST

2014 — TRAU

2013 — COPA LOTUS

2012 — EMPTY CAGE

2011 — NYANDÚ

2010 — LA IAIA