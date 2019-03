Infrastructures

Concentració en defensa del tren a l’Estació del Nord de València

La Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi i 11 plataformes més del sud de País Valencià han convocat, aquest dissabte, una concentració en defensa del tren a l’Estació del Nord de València sota el lema "Xiulem pel tren".

S'eixirà en tren des d’Alcoi a les 8.50h cap a l'estació del Nord on a les 12h es tindrà lloc l'acte per reivindicar el mantenint de la xarxar de rodalies i regionals, ja que en el darrers 2 anys s'han suprimit uns 4.000 trens. Durant l'acte es llegirà un manifest reivindicatiu.

Denuncien que les inversions en Alta Velocitat son el 71% del pressupostos pel ferrocarril, beneficiant només al 3,8% de les persones usuàries, per contra, el 96,2% de les usuàries del tren convencional, sols reben el 29% de les inversions.

Apunten que les inversions dels últims anys han anat destinades a obres faraòniques com el Corredor Mediterrani, que és un AVE camuflat, i no han portat cap benefici a les persones usuàries.

També aposten per un transport públic de qualitat es tradueix en un impacte positiu en la qualitat de l’aire que respirem en les ciutats. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les persones passa per un sistema ferroviari eficient que invite a deixar el cotxe a casa per a anar a la feina o la universitat.