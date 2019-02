21-F

USTEC·STEs dóna suport i fa una crida a participar en la Vaga General

Davant la convocatòria de vaga general del 21 de febrer, amb una agenda reivindicativa (derogació de la reforma laboral, salari mínim a Catalunya de 1.200 € mensuals, recuperació de les lleis socials aturades pel TC, igualtat de gènere als centres de treball i un model de funció pública de qualitat) que compartim plenament, des d'USTEC·STEs hi donem suport i cridem a participar-hi.

Aquesta vaga compta, a més, amb el suport de diverses entitats cíviques representatives de la pluralitat del país en un moment en el qual cal revertir totes les retallades tant laborals, com socials, com de manera molt preocupant dels drets civils més elementals.

En concret a les escoles catalanes fa temps que patim acusacions injustificades d'adoctrinament i contra el model de consens de la immersió lingüística que pateix nous atacs amb sentències judicials i dubtosos informes.

Atesa la nostra ideosincràcia com a sindicat compromès amb el conjunt de treballadors i treballadores, així com amb els valors d’una democràcia cada vegada més assetjada per la deriva involutiva que estem vivint, no podem restar indiferents, i per tant, d’acord amb els diversos acords presos pels òrgans nacionals, expressem el nostre suport a l’esmentada convocatòria i convidem al conjunt de professionals dels centres educatius a participar-hi, i també a les mobilitzacions pacífiques que es puguin desenvolupar.