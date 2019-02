Signatura del Conveni de col·laboració entre l'espai LGTBI de Girona i l'Observatori contra l'Homofòbia

Signatura del Conveni de col·laboració entre l'espai LGTBI de Girona i l'Observatori contra l'Homofòbia

Aquest dissabte, 16 de febrer de 2019, les entitats que gestionen l’Espai LGTBI de Girona (Grup de Lesbianes de Girona, Girona Orgullosa, Front d’Alliberament Gai de Catalunya i Comissió 28 de juny de Girona) i L’Observatori contra l'Homofòbia han signat un acord de col·laboració per al desenvolupament de servei d’atenció i suport a persones LGTBI.

Entre els diferents acords podem destacar l’aportació per part de l’OCH d’atenció psicològica, jurídica i social especialitzada a les persones víctimes per LGTBI-fòbia que se posin en contacte amb l’Espai LGTBI de Girona, o la recollida de manera sistematitzada de les incidències que se produeixin, així com l’enviament a l’Àrea per la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Mota, en nom de les diferents entitats que gestionen l'Espai LGTBI de Girona, a declarat que aquest acord de col·laboració permetrà augmentar i millorar el servei que realitzen les entitats que porten l’Espai LGTBI de Girona al reforçar la part professional d’atenció a les possibles víctimes d’LGTBI-fòbia.