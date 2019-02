Sant Hipòlit de Voltregà, el poble amb més alcaldables investigats a Catalunya, segons la Comissió Anticorrupció

Aquest col·lectiu recorda que des fa uns dies "s'ha tingut la certesa que tant Xavier Vilamala del PSC com Hipòlit Serra d'ERC es presentaran com alcaldables a Sant Hipòlit de Voltregà, sent els dos investigats en diversos casos per l'Oficina Antifrau de Catalunya, i que com indica aquesta entitat compten amb resolucions en contra durant aquests quatre anys del Parlament de Catalunya (GAIP) i el Síndic de Greuges, així com dues faltes greus de part de l'Agència de Protecció de Dades, (resolució SP19 / 2018). Aquesta última condemna l'ajuntament per dues faltes greus." La Comissió Anticorrupció del Voltreganès fa ha fet públic un seguit de documents amb què denuncia que Sant Hipòlit de Voltregà serà el poble amb més alcaldables investigats per corrupció de Catalunya.Aquest col·lectiu recorda que des fa uns dies "s'ha tingut la certesa que tant Xavier Vilamala del PSC com Hipòlit Serra d'ERC es presentaran com alcaldables a Sant Hipòlit de Voltregà, sent els dos investigats en diversos casos per l'Oficina Antifrau de Catalunya, i que com indica aquesta entitat compten amb resolucions en contra durant aquests quatre anys del Parlament de Catalunya (GAIP) i el Síndic de Greuges, així com dues faltes greus de part de l'Agència de Protecció de Dades, (resolució SP19 / 2018). Aquesta última condemna l'ajuntament per dues faltes greus."



El col·lectiu anticorrupció local recorda que "Malgrat aquest llarg historial que ha estat amagat a la població directament durant el període de la darrera legislatura, no tenen cap escrúpol a tornar-se a presentar sense haver informat abans a la població d'aquesta deriva decadent en què han deixat al municipi."



En aquest sentit, també apunten que pel que fa "a l'altre municipi de la Comunitat de Municipis del Voltreganès (la qual dirigia la tècnica Marta Moreta, actual parlamentària del grup del PSC al Parlament de Catalunya), les Masies de Voltregà, d'on és alcalde Sergi Vilamala, (germà de Xavier Vilamala i del mateix partit PSC), cal destacar que Sergi Vilamala, que és també el president del PSC a la comarca d'Osona, ha emès un comunicat on intenta dissimular i desviar la realitat de la situació dels dos municipis. Si bé és veritat que es va arxivar la causa d'Urbanisme per qüestions tècniques de terminis, reconeixent la primera resolució nombre 3846/2016 que hi havia indicis clars de possibles irregularitats, i atès que tècnicament s'hauria d'arxivar per qüestió de terminis, l'Oficina Antifrau de Catalunya va obrir la investigació del mateix tema amb la referència 091/10122018/130 sent informada aquesta Comissió el 27 de desembre."

A l'escrit difós per la Comissió Anticorrupció del Voltreganès també s'apunta que al comunicat del PSC es fa referència a 20 resolucions durant aquests últims 4 anys tot i que "no explica és el resultat dels mateixos. Que la majoria han estat emesos pel Parlament de Catalunya (GAIP) i el Síndic, els quals per norma general sempre han estat contraris a l'administració local."



Així i tot, el col·lectiu emplaça els responsables d'aquests partits denunciats per corrupció perquè facin "la gent que està sent investigada i ha tingut una gestió tan nefasta, amb resolucions en contra, i que tan sols han informat a la població en general, sinó que ho han ocultat, no puguin seguir presentant-se a les eleccions allargant aquesta situació."