Referèndum 1-O

L'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà impedeix fer un acte sobre el referèndum

L'ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà no ha permès fer un acte sobre el referèndum de l'1-O a la sala de plens del consistori.

La Comissió Anticorrupció del Voltreganès ha denunciat que va sol·licitar una sala per fer una xerrrada-col·loqui sobre els drets i llibertats entorn del referèndum de l'1 d'octubre. La resposta del consistori de Sant Hipòlit ha estat que la sala "no està disponible". La justificació de l'ajuntament ha estat que s'estan "desenvolupant tasques de manteniment a la sala."

La petició de sala de l'entitat era per al dia 28 de setembre, i havia estat feta amb 10 dies d'antel·lació. Es tractava d'un acte d'actualitat, que l'administració local ha bloquejat sense oferir altres alternatives on desenvolupar l'acte.

David Ventura, portaveu de la Comissió Anticorrupció del Voltreganès, ha expressat a diversos mitjans que "No donen cap solució" i que ni tan sols els han ofert altres possibilitats per fer l'acte, com l'espai de l'Ateneu o l'antiga biblioteca.