Per la República

Presenten les mobilitzacions per denunciar el judici contra l'independentisme

Aquest migdia, l'AC, ÒC, JxCat, ERC i la CUP, acompanyats de múltiples organitzacions polítiques, sindicals, socials i veïnals, han fet públic les diverses accions i mobilitzacions que es duran a terme de cara l’inici del judici, previst pel 12 de febrer, sota el lema "L'autodeterminació no és delicte".

Entre les entitats i partits presents que donen suports a les mobilitzacions hi ha Catalunya en Comú, la Crida Nacional, Acció Escolta, l’Associació Catalana pels Drets Civils, l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana, CIEMEN, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Escoltes Catalans, FemCat, Irídia, Lafede.cat, la FAPAC, Minyons Escoltes i Guies, Novact, Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, Unió de Pagesos, la Intersindical, USTEC.

12 de febrer, a Madrid i Catalunya

És el dia assenyalat perquè comenci el judici, i això sacsejarà els carrers. A Catalunya la jornada arrencarà a les 12 del migdia amb una aturada de 10 minuts davant dels centres de treball, i culminarà al vespre, amb manifestacions a cadascuna de les capitals de vegueria: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa. Seran a les 6 de la tarda. En el cas de la capital catalana, el lloc escollit és la plaça Catalunya.

Tanmateix, també hi haurà un focus important de protesta a les portes del Tribunal Suprem, a Madrid, des de primera hora, per acompanyar els encausats en l'arrencada del judici.

16 de febrer, a la Gran Via de Barcelona

En cap de setmana, perquè pugui ser més massiva. La gran marxa que ja fa setmanes que preparen l'ANC i Òmnium tindrà lloc a la Gran Via de la capital catalana a les 5 de la tarda. Anirà de la plaça Espanya a la plaça Universitat.

21 de febrer, vaga general

El grup coordinador de les mobilitzacions també fa una crida a secundar la vaga general del 21 de febrer que han convocat alguns sindicats, encapçalats per la Intersindical CSC i a què donen suport els partits sobiranistes.

16 de març, a Madrid

Encara queden bastants serrells per concretar en relació amb aquesta mobilització. El lloc, per exemple, encara s'ha de determinar. Sí que se sap, en canvi, que es farà a les 6 de la tarda.

El grup impulsor confia a tenir el suport de l'esquerra madrilenya. Ja han començat a establir contactes i confirmen que hi ha molta sensibilitat amb la causa catalana.

Una trentena de capitals europees i els EUA

Al marge de totes aquestes marxes, les delegacions exteriors de l'ANC preparen un gruix important de protestes internacionals. Hi haurà concentracions en 27 ciutats de 10 països europeus. I, finalment, també n'hi haurà una als EUA.