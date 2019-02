Poble Lliure del Maresme condemna l'augment desmesurat dels preus de lloguer a la comarca que deixen milers de famílies en situació precària o obligades a marxar

Habitatge

Poble Lliure del Maresme ha condemnat l'augment desmesurat dels preus de lloguer a la comarca que deixen milers de famílies en situació precària o obligades a marxar.

Davant d'questa situació, ha exigit a les institucions municipals, supramunicipals i nacionals la immediata elaboració i posada en marxa d'un pla de xoc per aturar aquesta crisi habitacional que contempli com a mínim aquests aspectes:

- Fixar preus màxims de lloguer segons uns barems.

- Aplicar mecanismes de pressió fiscal als tenidors d'habitatges desocupats.

- Incrementar les partides dels pressuposts públics destinades a habitatge social

- Aturar la concessió de llicències de pisos turístics.

- Blindar l'habitatge de les famílies en situació de pobresa.

- Aplicar les lleis de protecció social aprovades al Parlament.

També ha fet una crida a combatre aquesta situació col·laborant amb organitzacions en defensa dels llogaters com la Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme, Xarxa d'Habitatge del Masnou, la PAC de Mataró i d'altres que puguin sorgir arreu del territori.

Poble Lliure considera que l'habitatge és una necessitat bàsica que no pot estar sotmesa a les lleis del lliure mercat com si es tractés de qualsevol mercaderia. "L'augment dels preus de lloguer no és cap catàstrofe natural que ens hagi caigut del cel: els preus pugen perquè hi ha persones concretes que els apugen, propietaris i administradors que han vist en la necessitat de les famílies l'oportunitat de guanyar més diners a canvi de res. Diguem-ho clar: alguns pocs s'enriqueixen a costa d'escanyar encara més la gent de classe treballadora, deixant-la sense cap possibilitat d'estalvi o forçant-la al desnonament (formal o encobert) i al desarrelament social", remarca la formació.