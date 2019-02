21-F

La vaga del 21F omple els carrers i buida els centres de treballs i les aules

Ampli seguiment de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i en la qual l’Assemblea nacional Catalana s’hi ha adherit. El matí que, precisament, els expresidents de l’Assemblea, Jordi Sànchez i Carme Forcadell, han començat a declarar al Tribunal Suprem, els carrers s’han omplert de gent per protestar contra aquest fet. Des de primera hora, carreteres i carrers de viles i pobles s’han tallat en protesta per l’inici del judici, i per deixar clar que sense drets no hi ha llibertat possible.

A les 12 h molts dels vaguistes i dels ciutadans s’han concentrat a plaça Universitat, on estudiants, sindicats i entitats han fet una crida a seguir les mobilitzacions, especialment la de la tarda, que recorrerà passeig de Gràcia des de Jardinets de Gràcia fins a la cruïlla amb Gran via, a les 18 h.

El vicepresident de l’ANC, Pep Cruanyes, ha fet una crida a la mobilització durant tota la jornada d’avui, però especialment la de la tarda, per les “llibertats socials i pels drets polítics i els drets personals”. Cruanyes ha fet una crida a paralitzar tota l’activitat per les reivindicacions socials i per protestar i fer un acte de desobediència per la repressió i el judici que s’està fent a Madrid.

Seguiment important de la vaga

Sergi Perelló, portaveu de la Intersindical-CSC, organitzadora de la vaga, s’ha mostrat satisfet del seguiment de la vaga fins al migdia, i ha explicat que el trànsit a la zona metropolitana ha baixat un 11,4% en comparació a la vaga general del 2012, llavors convocada pels sindicats majoritaris, que va ser d’un 12%. Perelló ha afirmat que el seguiment de la vaga ha estat ampli en sectors com la universitat, la sanitat pública, els mercats municipals i els mitjans de comunicació. De fet, ha especificat que a l’ICS el seguiment ha estat d’un 25%, i que a Mercabarna, sense incidències en els accessos, el consum ha baixat un 15%.

Ramon Font, portaveu de la USTEC, sindicat majoritari en l’ensenyament que s’ha adherit a la vaga, ha qualificat la vaga de “molt important” en el sector educatiu, amb una incidència, a falta de dades definitives, de 30.000 docents a l’escola pública i 6.000 a la privada; per tant, una incidència per sobre de la de la vaga del 8N del 2017 i també de la del 29 de novembre, en què l’afectació va ser de 16.000 docents.

L’Assemblea, també a Madrid

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, acompanyada de secretaris actuals i exsecretaris, s’ha traslladat a Madrid, on Jordi Sànchez i Carme Forcadell, tots dos expresidents de l’Assemblea, declaren al Tribunal Suprem.

Paluzie ha explicat que s’han traslladat per donar suport a Sànchez, “acusat com a president de l'Assemblea per haver organitzat manifestacions pacifiques i campanyes amb arguments per la independència”; però també per donar suport a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i Carme Forcadell, com a presidenta del Parlament, “però a qui se li retreu el seu pas per l'Assemblea”, ha puntualitzat. “Ens refermem en el nostre compromís fins assolir la independència”, ha dit.