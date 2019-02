21-F

La Taula per la Democràcia de les Terres de l'Ebre fa crida a sumar-se la Vaga General

Ahir, la Taula per la Democràcia de les Terres de l’Ebre va realitzar una roda de premsa per comunicar la seva adhesió a la Vaga General del 21 de febrer convocada per Intersindical-CSC.

La Taula per la Democràcia de les Terres de l’Ebre es torna a activar amb motiu de l'inici dels judicis als presos i preses polítiques i la convocatòria de Vaga General. La Taula per la Democràcia de les Terres de l’Ebre, integrada per ANC, AMI,Arran el Sénia, CDR Tortosa, Comissió per la retirada dels Símbols Franquistes, Crida Nacional per la República, CUP Terres de l'Ebre, Docents per la República, Esquerra República, Iaios i Iaies per la Llibertat i Drets Humans, la Forja-Ribera d'Ebre, Òmnium Cultural, PdeCAT, SEPC Tortosa, Unió de Pagesos, USTEC-STEs i Demòcrates de Catalunya, es va constituir amb l'objectiu que les diferents entitats, col·lectius i partits polítics s'organitzessin de cara a l'1 d'octubre.

La Taula per la Democràcia de les Terres de l’Ebre se suma a la convocatòria de vaga i anima a la ciutadania a secundar-la, participar i organitzar-se a través dels comitès de vaga que s'estan configurant arreu del territori. Els motius de la vaga laboral i de consum exposats han estat la reclamació de la derogació completa de la reforma laboral, la demanda d'un salari mínim català de 1.200€, la recuperació de les lleis socials vetades pel constitucional, la plena igualtat de tracte i oportunitats als centres de treball, i un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes. També s'ha apuntat que a les escoles catalanes fa temps que es pateixen acusacions injustificades d'adoctrinament, quan realment qui està exercint d'aparell adoctrinador és l'Estat Espanyol. Per això, s'ha remarcat la importància de defensar una escola pública, catalana, de qualitat i laica.

Pel que fa als motius socials per secundar aquesta vaga s'ha assenyat que el judici iniciat la setmana passada contra els presos i preses polítiques és un judici polític contra l'autodeterminació, on no s'han donat les mínimes garanties democràtiques i que suposa una amenaça als drets civils i polítics de tota la ciutadania i, a més, un avís a la dissidència que posa en qüestió el règim del 78.

També s'ha recordat que la vaga és un dels drets fonamentals de totes les persones treballadores i que no cal estar afiliat/da a cap sindicat per exercir-lo. A més a més, és un dret individual, no és obligatori comunicar-ho a l'empresa i aquesta no pot sancionar a les treballadores i treballadors que exerceixin el seu dret.

Finalment, la Taula per Democràcia de les Terres de l’Ebre ha anunciat les diverses mobilitzacions que s'estan organitzant arreu del territori. Al matí es convoquen concentracions a les 12h als ajuntaments. Concretament, a Tortosa hi ha convocada una concentració a la plaça Barcelona a les 12h i una d'unitària, on es convoca a nivell territorial, a les 18h.

També s'ha anunciat un cicle de conferències que es realitzarà al centre cívic de Ferreries de Tortosa amb el nom: Jo acuso: Catalunya presonera d'un estat en regressió democràtica. La primera conferència d'aquest cicle, «El dret a l'autodeterminació: origen, història i finalitat. L'autodeterminació del poble de Catalunya», serà el dijous 28 de febrer a les 19.30h.