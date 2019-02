Antifeixisme

La CUP vol que el Ple declari Tarragona com a ciutat antifeixista

La CUP portarà l’antifeixisme al centre del debat del Ple de l’Ajuntament de Tarragona del proper divendres amb una moció elaborada per la Xarxa Antifeixista de la Catalunya Central, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i la Plataforma Antifeixista de Tarragona. Entre d’altres mesures, proposa que Tarragona es declari formalment “Municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat”.

Per la formació, que ja havia presentat en d’altres ocasions propostes de caire antifeixista, “és imprescindible que les institucions preguin un posicionament clar davant l’auge d’expressions feixistes i discriminatòries”. La moció fa referència a la situació actual de considerable augment d’atacs ideològics que, segons dades de la Conselleria d’Interior, entre 2017 i 2018 n’hi va haver 178, la immensa majoria provinent de sectors neofeixistes i d’extrema dreta. També remarca la manca de detencions i de processaments dels agressors, fet que la CUP qualifica com “l’absoluta impunitat amb l’actual actuen els grupuscles feixistes”.

En la línia d’actuar per fer front a aquesta realitat des del consistori tarragoní, la moció proposa una sèrie d’acords pels quals l’Ajuntament de Tarragona es comprometria amb la diversitat racial, cultural, religiosa o de gènere, per exemple, promovent activitats en defensa dels Drets Humans o els valors democràtics alhora de garantir que no se’n realitzi o publiciti en la via pública o equipaments municipals d’altres que incitin a la discriminació de qualsevol tipus. També busca el compromís del consistori en condemnar públicament aquest tipus de discursos i la denúncia pública de les agressions així com el suport a les víctimes.

La CUP i les entitats signants entenen que hi ha recursos “per expressar totes les idees legítimes de manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real”. Demanen una aposta clara al Ple de l’Ajuntament per declarar Tarragona com a ciutat antifeixista i actuar en conseqüència, garantint que sigui un espai lliure de discriminació racial, ètica, cultural, de gènere, política o de qualsevol tipus.