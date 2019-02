lluita institucional

La CUP Olot fa públiques 557 propostes, idees i projectes que ha recollit els últims mesos

La campanya de recollida porta mesos preparant-se discretament i a partir d’avui tothom hi pot participar a través de bústies físiques, WhatsApp, correu electrònic o la pàgina web www.decidimolot.cat

La CUP ha fet públic avui els fruits d’un procés que ha durat mesos, de trobades amb persones i col·lectius diversos per recollir propostes, idees i projectes per millorar la vida a la ciutat d’Olot. A partir d’avui tothom pot consultar-les, millorar-les i proposar-ne de noves a través del web www.decidimolot.cat.

Per facilitar la participació de la gent que utilitza menys internet, també ha disposat 4 bústies físiques a l’Orfeó Popular Olotí, el Casal de Sant Miquel, el Casal de Bonavista i a la Pastisseria Cacau, on es poden deixar per escrit. A més, un grup de persones voluntàries portaran butlletes per casa, per assegurar que tothom té l’oportunitat de dir-hi la seva.

A part de la pàgina web interactiva, la formació assembleària ha habilitat el contacte de WhatsApp 681 60 83 75 i el correu electrònic olot@cup.cat. Totes les propostes que es rebin seran treballades i la CUP espera poder ampliar i millorar les 557 que ha reunit fins ara.