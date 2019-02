teatre

La CUP culpa la gestió de l’equip de Ballesteros de les greus deficiències del Teatre Tarragona

La CUP de Tarragona vol expressar la seva “preocupació” respecte les informacions que recull la notícia provinents d’abonats i personal del teatre, les quals apunten a mancances importants en la seguretat i el funcionament del recinte. La formació critica un cop més “la deixadesa i mala gestió del govern respecte el patrimoni de la ciutat, que està duent a una greu degradació de diversos equipaments”. La CUP considera escandalós que el despreniment de part del sostre del Teatre Tarragona pugui tractar-se de “la punta de l’iceberg” pel que fa les deficiències d’aquest equipament municipal.

En aquest sentit, destaquen els independentistes, “és greu que estem parlant de les deficiències d’un recinte inaugurat només fa sis anys i que, a més a més, ja va costar el triple del pressupost inicial”. Al despreniment de part del sostre s’hi sumen les crítiques del sector cultural respecte altres mancances estructurals i del propi disseny de l’espai com que el fossat sigui massa petit o que no hi hagi la sala d’assaig prevista i, en especial, els problemes amb l’acústica que, afirmen, fan que “més que un teatre sembli un auditori”. La CUP afirma que “la construcció d’un equipament municipal, especialment si ha costat 8M€, ha de comptar sempre amb una fiscalització rigorosa per part de l’Ajuntament, i sembla clar que no la va haver en aquest cas”.

Tanmateix, asseguren des de la formació anticapitalista, “són molt més escandaloses encara les mancances de seguretat que denuncien personal i abonats les quals tenen a veure amb la gestió de l’equipament” com serien la manca de pla d’evacuació o d’autoprotecció i de formació per a la utilització dels extintors o la manca de desfibriladors, així com de protecció del personal de taquilles el qual no compta amb seguretat ni vidre protector malgrat gestionar diners en metàl·lic. Per als cupaires, paral·lelament als treballs de reparació del sostre de l’amfiteatre, “és imprescindible que des de la gestió política de l’equipament es posi mans a l’obra per garantir la solventació de totes les deficiències en seguretat, tant les que afecten a espectadors com al personal de la casa”.

La CUP creu que l’estat del Teatre Tarragona s’emmarca “en la greu situació general del patrimoni de la ciutat que, a causa d’una nefasta gestió política, pateix múltiples deficiències com per exemple la manca de personal del MHT des de l’acomiadament de 23 treballadors i treballadores, el lamentable estat del Metropol o el Camp de Mart, la deixadesa del patrimoni històric, etc”. La formació espera que la informació que ha trascendit aquesta setmana respecte el teatre “serveixi com a toc d’atenció per l’equip de Ballesteros i que, d’una vegada per totes, els responsables polítics de Patrimoni i Cultura es posin a treballar per recuperar els equipaments municipals de la degradació creixent que estan patint”.