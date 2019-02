La CUP exigeix que l’arquebisbe de Tarragona no sigui convidat en cap més acte institucional per part de l’Ajuntament

La CUP de Tarragona qualifica d’escandaloses les declaracions d’aquest matí de l’arquebisbe de Tarragona i membre de l’OPUS, Jaume Pujol, amb les quals justifica l’abús a menors per part de capellans perquè poden ser conseqüència “d’un mal moment” a més a més de considerar que “no són prou faltes prou greus com per dir que han de ser secularitzats”. Per la formació anticapitalista, tals afirmacions normalitzen aquesta pràctica i perpetuen l’encobriment que la institució de l’Església Catòlica fa dels pedòfils que tenen entre les seves files, i és per això que exigeix que l’Ajuntament de Tarragona no el convidi en cap més acte institucional.

Els independentistes recorden també que Jaume Pujol havia fet declaracions misògines en el passat, com quan va assegurar que les dones no poden oficiar missa "perquè cadascú té una funció", i que l’any 2012 va demostrar el seu tarannà homòfob en un programa de TV3 en el qual va afirmar que els comportaments homosexuals "no són adequats" per a la societat. Després de les declaracions d’avui, la CUP creu que si l’Església Catòlica no el cessa del seu càrrec estarà legitimant les seves paraules