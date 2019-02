lluita institucional

La CUP Tarragona denuncia “manca de transparència” en relació al contracte del servei d’atenció al públic en els equipaments de Cultura

La CUP preguntarà al Ple de l’Ajuntament de Tarragona per la situació del contracte del servei d’atenció i informació al públic a les activitats de Cultura i Festes, ja que consideren que “ens trobem amb un nou cas de manca de transparència del govern de Ballesteros”. La licitació del contracte amb l’empresa Barna Porters, SL, adjudicada el maig de 2015, va esgotar els dos anys de contracte més l’any de pròrroga el passat maig de 2018. Des de llavors està publicat l’anunci previ per la nova licitació al portal de Contractació Pública de la Generalitat i, nou mesos després, encara no s’ha fet pública la data del nou concurs. Els anticapitalistes consideren “incomprensible” aquest fet i preguntaran al govern quan preveu licitar aquest nou contracte.

El grup municipal de la CUP no té coneixement formal de com s’ha estat prestant el servei des de la finalització del contracte anterior, ja que, afirmen, “no ha passat pel Ple ni per cap comissió informativa”. Segons una notícia del mitjà Nació Tarragona del 25 d’octubre de 2018, Barna Porters, SL no va deixar de dur a terme el servei fins el mateix mes d’octubre perquè, tal i com va declarar la mateixa empresa, “la pròrroga que ambdues parts van acordar quan va vèncer el contracte ja s’havia acabat”. La formació independentista vol saber “quin és l’acord a partir del qual es va decidir que l’empresa seguís prestant el servei d’atenció al públic en els equipaments de Cultura després de la finalització del contracte”.

Per últim, la CUP apunta que tampoc no se’ls ha informat de quina empresa va substituir Barna Porters, SL des que aquesta va deixar de prestar el servei el mes de novembre fins l’actualitat. A més a més de preguntar-ne el nom, la formació també vol conèixer “mitjançant quin procediment se li ha adjudicat el contracte”. Un cop més, la CUP critica “la sistemàtica opacitat del govern de Ballesteros” que, denuncia, “dificulta en gran manera la fiscalització de l’oposició en qualsevol tipus de contractació que es dugui a terme per part de l’Ajuntament”.