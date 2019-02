La CUP demana que es retiri el títol de «Fill adoptiu de la ciutat» a l’Arquebisbe de Tarragona

La CUP de Tarragona ha registrat avui d’urgència una moció pel Ple del proper divendres per tal que l’Ajuntament de Tarragona retiri el títol de «Fill adoptiu de la ciutat» a Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona. La proposta ve motivada per les declaracions que va fer l’arquebisbe la setmana passada respecte els abusos a menors per part de mossens de les comarques tarragonines, justificant que “tothom pot tenir un mal moment”.

L’any 2011 li va ser atorgat a Pujol el títol de «Fill adoptiu de la ciutat» per unanimitat de tots els grups municipals representats al Ple de l'Ajuntament de Tarragona. L’arquebisbe no ha estat mai una figura exempta de polèmica. L’exercici del seu càrrec, afirma la CUP, s’ha destacat per “promoure el pensament de l’Opus Dei, institució de la que és membre des de 1961” o per iniciatives com “la beatificació de «mártires de España» de persones que van morir durant la Guerra Civil espanyola, deixant de banda els repressaliats pel bàndol feixista”.

La formació recull al text de la moció una sèrie de declaracions, juntament amb les de la darrera setmana, “que se sumen a la llarga llista de mostres de l’actitud misògina, masclista i homòfoba de Pujol”. Entre altres, destaquen que l'any 2012 dir en un programa de TV3 que el paper de la dona era “cuidar al seu marit”, que l'avortament és “un gran mal per al nostre país i per a les persones que el fan”, i sobre els homosexuals, que “el seu comportament no és adequat per a ells ni per a la societat”.

La CUP considera que les actituds i discursos del senyor Jaume Pujol Balcells com a Arquebisbe de Tarragona “atempten directament contra els Drets Humans i la dignitat d'importants sectors de la societat, el que el converteix en una persona indigna en la societat actual”. És per això que confien que la urgència de la moció sigui acceptada i es pugui votar en el consistori tarragoní, del qual n’esperen adhesions de més grups municipals.