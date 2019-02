Civisme

La CUP de Reus considera «una broma de mal gust» la nova campanya de civisme de l’Ajuntament de Reus

L’Ajuntament de Reus va presentar ahir una campanya de «civisme» que, entre d’altres coses, adverteix de les elevades sancions (1.200 euros) que s’imposen per fer pintades a la via pública. La CUP de Reus la considera «una broma de mal gust» pel missatge sancionador Si jugues a ser un incívic, a Reus sempre toca, una expressió popular que s’utilitzava a les tómboles com a reclam.

La formació «classista i amenaçadora», que prohibeix i sanciona conductes a l’espai públic com la «mendicitat» (fins a 700 euros per remenar un contenidor), els jocs infantils i esportius al carrer (pot ser considerada una falta lleu o greu i oscil·la entre els 600 i 1200 euros – l’Ajuntament de Barcelona ja -) o les expressions artístiques a la via pública (establerta com una infracció greu a l’ordenança).

A inicis de l’actual mandat, la CUP va presentar una moció en què es demanava la suspensió dels articles de l’ordenança que incideixen en l’ús de l’espai públic: «el govern de Carles Pellicer vol una ciutat on les persones en siguem figurants, només transitem i consumim, enlloc de fer-la viva i participativa».