La CUP-Crida per Girona demana es presentin els informes corresponents sobre el Bloom arran de les irregularitats conegudes

CUP-Crida per Girona

La CUP-Crida per Girona i el PSC de Girona han fet una petició a Intervenció i Secretaria a l’Ajuntament de Girona per tal de confeccionar els informes corresponents sobre l’expedient del Bloom. Els dos grups polítics han demanat aquesta documentació després que s’hagin donat a conèixer les nombroses irregularitats d’un projecte, finançat amb un 50% de fons europeus, 25% de la Diputació de Girona i 25% de la Universitat de Girona.

La regidora cupaire Laia Pèlach ha remarcat que aquesta iniciativa arriba “després d’haver dement en nombroses ocasions i des de multiplicitat de formes aclariments sobre un projecte finançat amb fons europeus i que sempre ha estat respost amb evasives per part del govern convergent.”

La petició sol·licita saber per quin motiu el material no ha estat mai inventariat i es demana accés al llistat complert de material, al seu valor de compra i al valor actual així com un llistat del material que ha desaparegut.

A més, la iniciativa pretén que s’emeti informe sobre la contractació dels recursos humans, fiscalització, justificació de les factures, fiscalització i control sobre la compra de materials i la seva custòdia.