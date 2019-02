Lluita institucional

La Crida-CUP denuncia manca de transparència del Consell Mixt de Cooperació

La Crida-CUP considera que el govern de la Paeria està utilitzant fons de les organitzacions de cooperació per a benefici propi; i per això exigeix al regidor Joan Gómez que faciliti l’accés a la revisió documental. La formació ha sol·licitat en reiterades ocasions a la regidoria de Cooperació que es permeti l’accés a la revisió dels projectes presentats a la Línia de subvencions de Drets civils i cooperació 2018, ja que aquests han de ser públics per tal de poder conèixer quins tipus d’accions s’hi presenten, així com si les organitzacions que s’hi presenten tenen realment una estructura amb capacitat de treball i personal per dur-les a terme fora de l’agermanament institucional. Aquesta última demanda es va fer el mes de novembre, i 3 mesos després la formació no l’ha rebut.

El passat mes de novembre es va dur a terme l’última reunió del Consell Mixt de Cooperació de la Ciutat on es va presentar l’atorgament de subvencions a entitats i organitzacions de cooperació i solidaritat. La polèmica sorgida en aquest consell, que es dóna reiteradament els últims anys, és la manca de transparència a l’hora d’atorgar finançament a projectes que la Crida-CUP creu que són accions pròpies de l’Ajuntament de Lleida, concretament les destinades al conveni bilateral de l’agermanament de la nostra ciutat amb Lérida (Tolima,-Colòmbia). Les anticapitalistes consideren que s’atorga part dels fons de la subvenció destinada a organitzacions de cooperació, a projectes que són propis de Paeria i que haurien de tenir un pressupost propi en el marc de l’agermanament. El fet de passar-los com a organitzacions, menyscaba l’oportunitat de la resta d’entitats a obtenir un millor finançament d’una convocatòria ja molt minsa econòmicament.

Per altra banda, el govern de la Paeria es va comprometre a destinar incrementar anualment la dotació econòmica dedicada a polítiques de solidaritat i cooperació, fins a recuperar l’ 1% del pressupost municipal tal com marca el Pla Director i l’acord del Ple Municipal del 26 de setembre de 2008, aquest acord establert en el pacte social per la ciutadania 2018 va ser vulnerat en la presentació de pressupostos 2018 i es va reduir encara més l’aportació de la Paeria a Cooperació i drets civils, per aquest motiu la Crida-CUP exigeix al govern de la Paeria que faci públiques les dades econòmiques reals que destina a Cooperació i a les entitats i compleixi els seus compromisos; els anticapitalistes ja van mostrar el seu descontent quan el regidor Joan Gómez va emetre un informe de memòria d’activitats i incloïa el sou del personal públic de la Paeria com a part dels diners destinats a la cooperació internacional.