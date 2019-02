Judicis

L’ANC denuncia les vulneracions de drets perpetrades per l’Estat espanyol amb una carta i tancant-se a la seu de la UE a Barcelona

Acció sorpresa de l’Assemblea aquesta tarda. Mentre que estava prevista una mobilització a Jardinets de Gràcia, l’Assemblea ha comunicat, una estona abans, que la mobilització canviava de lloc. Així, milers de persones s’han desplaçat fins al davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Allà, membres de l’entitat han fet lliurament d’un document, dirigit a Jean Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i Ferran Tarradellas, cap de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, en què es denuncien les constants vulneracions de drets perpetrades per l’Estat espanyol.

A més, s’ha penjat una pancarta a la façana amb el missatge “Self determination is a right, not a crime” (l’autodeterminació és un dret, no un delicte), i s’ha indicat que l’acció durarà com a mínim tota la nit.

Enmig d’una gentada que ha anat augmentant a mesura que passaven les hores, i acompanyada de membres de la societat civil, com Lluís Llach i familiars dels presos polítics i exiliats, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha dit que la Unió Europea no pot tolerar en una societat democràtica que es jutgi un dret com el de l’autodeterminació. Per això, ha advertit a la UE no pot restar “impassible”, ja que quan els drets es vulneren en un lloc, es vulneren per a tothom, ha afegit. De fet, ha afirmat que el que està passant a l’Estat espanyol és tan greu com el que succeeix a Polònia o Hongria.

Per a Paluzie, la justícia espanyola s’està demostrant “venjativa”, amb un únic objectiu: reprimir un moviment democràtic i pacífic. Però lluny de desanimar-se, Paluzie ha afirmat que tot això reforça el moviment independentista.

Al seu torn, el vicepresident de l’Assemblea, Pep Cruanyes, ha descrit l’Estat espanyol com un estat autoritari, ja que imposa tribunals d’excepció i s’inventa i manipula fets per dur a terme la repressió. “Quan amb la llei s’impedeixen i persegueixen drets civils i polítics, la resposta ha de ser pacífica i de desobediència i decidida contra l’estat autoritari”, ha dit. Cruanyes ha advertit que a partir d’ara se seguiran duent actes d’aquest estil, perquè Catalunya no es podrà alliberar d’aquesta repressió fins aconseguir la independència, ha conclòs.

Petició d’activar l’article 7

La carta entregada recull els diversos drets vulnerats durant tot el procés judicial iniciat, recollits, molts d’ells, a l’article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics; també remarca que el cas serà jutjat al Tribunal Suprem i, per tant, sense possibilitat d’apel·lar; i que es vulnerarà el dret a ser jutjats en la pròpia llengua, entre d’altres.

En definitiva, uns fets que suposen una “violació greu de drets humans” i que intenten convertir un dret, el d’autodeterminació, en un delicte, un fet que no es pot “tolerar” al cor d’Europa. Per això, l’Assemblea fa una crida a la Comissió Europea perquè inicií els procediments per activar l’article 7 del Tractat de la UE per privar l’Estat espanyol dels seus drets de vot i de representació.

Concentracions arreu:

Ripoll





Mataró