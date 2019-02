Eleccions 2019

Guanyem Badalona presenta el seu equip de candidats per les municipals

El passat dissabte 26 de gener es va iniciar el procés de primàries de Guanyem Badalona en Comú amb una primera fase on la militància de la organització va votar qui formaria part de l’equip de 20 persones i va ser una comissió formada per aquestes 20 persones juntament amb l’exalcaldessa Dolors Sabater, qui va establir per consens una proposta d’ordre per la llista que va ser ratificada en Assemblea el passat dissabte 9 de febrer.

Nora San Sebastián (41 anys, Coll i Pujol), enginyera industrial amb 12 anys d'experiència en gestió de residus municipals a l’Agència de Residus de Catalunya, serà la número dos de Guanyem Badalona en Comú per aportar la seva experiència en un tema cabdal als municipis com la recollida d'escombraries i amb l’objectiu de generar un canvi d’arrel que millori el sistema actual de recollida de residus que és molt deficitari a la ciutat.

El tercer lloc és també per una dona: Carme Martínez, exdirectora de l’escola Artur Martorell i referent del moviment educatiu a la ciutat i un gran coneixement de la ciutat. Martínez ja va ser tenir càrrecs a l’Ajuntament de Badalona del 2003 al 2007 en matèria d’educació i medi ambient i va ser regidora d’ICV al mandat 2007-2011. El primer home de la llista és el reconegut activista veïnal Toni Flores conegut principalment per la seva activitat associativa i cultural al barri de Llefià. La mestra i educadora Núria Sabater serà la 5a cara de la formació municipalista per aportar el seu coneixement després d’onze anys de treball com a tècnica d’educació al Consorci Badalona Sud desenvolupant projectes de millora educativa al barri de Sant Roc. L’activista feminista i estudiantil Laia Mauri, al sisè lloc, és, amb 22 anys, la candidata més jove de la llista.

Les 10 primeres posicions es completen amb el líder del moviment veïnal Carles Flores, l’educadora intercultural i vicepresidenta del consell d’entitats del districte 6, Maria del Carmen Adorno, la promotora de FAMPAs Badalona i expresidenta de la Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC), Montse Conejo, i la mestra i membre del secretariat de la formació, Emma Cid.

El global de la llista suposa un procés de renovació total, donat que cap dels actuals regidors i regidores del grup municipal de Guanyem a l’Ajuntament de Badalona (Jose Téllez, Laia Sabater, Fatima Taleb i Francesc Duran) es va presentar al procés de primàries i, per tant, no repetiran el proper mandat.

El llistat de tots els candidats i candidates amb fotografia i una petita biografia i les seves xarxes socials es pot consultar aquí: https://guanyembadalona.org/candidatures-2019-2023

Continuen les negociacions per un front d’esquerres

En paraules d’Anna Regalón, portaveu de la Comissió Electoral de Guanyem “Aquestes primàries han estat només un primer pas en la confecció de la llista electoral que es complementarà amb persones independents i amb representants de la resta de formacions de la ciutat que confirmin el front d’esquerres que estem actualment en negociació”. El front d’esquerres, recordem, serà liderat per la cap de llista Dolors Sabater.