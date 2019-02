Memòria històrica

Exposició Francesc Boix al Casal de Perpinyà

De l'1 al 31 de març, el Casal de Perpinyà (23 avinguda del Liceu) acollirà l'exposició "Els primers trets de Francesc Boix"

Arrel d’una intervenció iniciada per Fotoconnexió, el mes de març de 2013, la Comissió de la Dignitat va adquirir en una subhasta 1.371 negatius d'un fons fotogràfic d'autor desconegut. Els negatius de la Guerra Civil espanyola són del fotògraf Francesc Boix fets al llarg de 1938, primer al front d’Aragó i després al front del riu Segre.

Després de la Guerra Civil, Francesc Boix (Barcelona, 14-08-1920; París 4-7-1951) s’exilià a França on va ser internat en diversos camps de refugiats. Posteriorment s’incorporà a les brigades de treball de l’exèrcit francès i durant la Guerra Mundial (1939-1945) va ser capturat per l’exèrcit alemany. El 1941 ingressà al camp de concentració de Mauthausen, en el qual va treballar en el servei fotogràfic. Les fotos que va amagar i el seu testimoniatge als judicis de Núremberg i Dachau el 1946 van contribuir a la condemna de diversos caps nazis. El seu compromís polític amb les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya el va dur amb 17 anys al front d’Aragó i del Segre com a fotògraf de l’Exèrcit Popular de la República. Allà va retratar, bàsicament, la vida quotidiana dels soldats i, en algunes ocasions, la primera línia del front. Amb la recuperació dels negatius de la Guerra Civil de Francesc Boix es completa el llegat fotogràfic d’un jove militant comunista del Poble-Sec de Barcelona, que ha passat a la història com un dels fotògrafs més destacats del país.

Des del 14 de setembre de 2016 el fons es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya i, les imatges que es corresponen amb la Guerra Civil, són a l’abast dels investigadors i del públic en general a través de la seva consulta en línia.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va inaugurar l’exposició Els primers trets de Francesc Boix el 15 de desembre de 2016, amb una selecció de 130 fotografies que mostren imatges de la vida diaria dels soldats republicants i els civíls a la rereguarda, amb un especial seguiment de Nicanor Felipe i Jaume Girabau, comandant i comissari polític respectivament, de la 30a Divissió de l’exèrcit de la República. Aquesta exposició, comissariada per Ramon Barnadas i Ricard Marco de Fotoconnexió, va acompanyada d’un llibre publicat per l’editorial Ara Llibres.