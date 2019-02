habitatge

El sindicat de Llogaters denuncia el desnonament d'una familia amb tres fills menors a Vilafranca del Penedès

El Sindicat de Llogaters del Penedès ha denunciat públicament, que aquest dimecres a Vilafranca del Penedès hi hagut un desnonament d'una família amb tres fills amb edats de 6, 12 i 14 anys per impagament del lloguer.

El sindicat ha estat presenta al desnonament hi han denunciar la intransigència dels representants del propietaris, que no han volgut donar una setmana més d'estada a la vivenda, fins que serveis socials els trobi una vivenda d'emergència per la família, adduint que el llançament s'havia posposat en dues ocasions abans.

Ha considerat inacceptable la falta d'humanitat del propietari de la vivenda que ha deixat fora a aquesta família per impagament del lloguer i amb la situació que suposa per als pares veure's al carrer amb tres fills d'aquestes edats i sense tenir cap solució a curt termini. També vol deixar palès a traves d'aquest comunicat, que aquesta falta d'humanitat dels propietaris de la vivenda deixarà marcats als fills per tota la seva vida i per aquest motiu lliutarà per que no torni a passar.

D'altra banda puntualitza que davant d'aquest degoteig constant de desnonaments que hi ha i que seguirà havent, les administracions han de tenir més recursos per poder fer front amb més agilitat a aquestes situacions. Des del Sindicat de Llogaters del Penedès creiem que una forma de visibilitzar la realitat imperant és fer públic cada desnonament que es faci per què la gent tingui un tast de realitat. També creiem que s'han de modificar les lleis que permeten que aquestes coses passin per què hem entrat en un espirall, des que va esclatar la crisi, on es perpetua la misèria social. Nosaltres som conscients que s'han de posar en marxa eines a nivell local que facin d'element que redueixi les conseqüències nefastes.