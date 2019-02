Corrupció

EH Bildu denúncia que PP i PSOE liquidin la comissió sobre el finançament il·legal del PP perquè Rajoy, Cosidó i Florentino quedin impunes

EH Bildu ha denunciat que el PP i el PSOE, al costat del beneplàcit del president de la comissió Pedro Quevedo (Nova Canàries), han unit els seus vots per a tancar la comissió de recerca del Congrés sobre el finançament irregular del PP amb la finalitat de no celebrar cap compareixença més. A pesar que el calendari pactat per la majoria de la taula incloïa compareixences rellevants acordades des de fa mesos, el PSOE ha fet marxa enrere i ha optat per donar-li carpetada sense citar a rellevants dirigents del PP, que es deslliuraran de l'interrogatori.

Al final de la reunió de la taula, celebrada després de la votació de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el diputat Oskar Matute ha denunciat que han volgut liquidar al més aviat possible la comissió per a evitar el mal glop dels compareixents pendents i evitar així que personalitats com l'expresident del Govern Marià Rajoy, l'excap de la Policia Nacional Ignacio Cosidó i el president d'ACS Florentino Pérez siguin interrogades en seu parlamentària com estava previst.

Per al portaveu d'EH Bildu en la comissió sobre la ‘caixa B’ del PP, l'objectiu d'aquest pacte és que Rajoy, Cosidó i Florentino Pérez quedin indemnes i no donin comptes sobre la seva implicació en els nombrosos casos de corrupció que afecten el PP i al seu finançament. El dictamen final de la comissió haurà d'estar redactat per a l'última setmana de febrer, per a avançar-se a la possible dissolució de les Corts Generals per un possible avançament electoral.Neteja Ressalta les paraules desconegudes.



De la mateixa manera, Matute ha acusat les formacions que han optat per donar per finalitzada la comissió de témer el que els compareixents puguin declarar en el Congrés i ha retret al PSOE de covardia per plegar-se als interessos de les clavegueres: “El poder de les clavegueres ha determinat la política de pactes dels grans partits, que s'alien i s'uneixen quan els convé. El PSOE ha preferit mirar cap a un altre costat i contribuir al fet que la impunitat dels corruptes prevalgui”.