1-O, ni oblit ni perdó

Convoquen una concentració a Cotlliure per la justícia i les llibertats en protesta de la visita de Pedro Sánchez

Fan una crida a tots els demòcrates i a tots els republicans de trobar-se diumenge 24 de febrer a les 10h del matí a Cotlliure, amb senyeres, estelades, llaços grocs i banderoles de protesta. Per a facilitar l’accès a Cotlliure hi ha trens a 1 euro que surten de Perpinyà a les 9h45, passen per Elna i Argelers… arriben a Cotlliure a les 10h05