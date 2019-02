Municipals 2019

Anna Oliver, candidata a presidir el Consell Poble de la Batllòria

Aquest migdia, la CUP ha presentat l’estudi El poble de la Batllòria, passat, present i futur que va elaborar el 2018, juntament amb diversos veïns i membres d’entitats batllorienques, un treball que ens va permetre conèixer amb més profunditat el poble i tota la seva riquesa històrica, natural, social i humana.

La presentació ha anat a càrrec de Gerard Carot, que ha agraït als col·laboradors batlloriencs que ens obrissin les portes de bat a bat per conèixer la realitat actual del poble i les necessitats que té de cara al futur. Carot ha introduït seguidament la batllorienca Anna Oliver, membre del Consell del Poble des del 2015 que anirà com a independent a la llista electoral de la CUP a les municipals del maig.

Oliver ha comentat la seva disposició a treballar de la mà de la CUP per millorar la vida de la Batllòria, començant per reforçar-ne la cohesió, que es troba en una situació delicada ara mateix, ja que ha triplicat la població en molt pocs anys. “L'escola és un pilar fonamental de la vida d'un poble, per això treballar per garantir el futur de l'escola Montnegre és clau per al futur de la Batllòria".

Oliver ha comentat la necessitat que la Batllòria reformuli el seu Consell del Poble, avui un òrgan simplement consultiu, perquè esdevingui un espai amb capacitat real de decisió. I, pel que fa als serveis, per Oliver és clau reforçar el contacte amb els pobles del voltant, sobretot amb Riells Viabrea, perquè siguin serveis més eficaços.

La candidata de la CUP a l’alcaldia, Mariona Pascual, ha clos l’acte celebrant que Oliver formi part de la llista electoral, perquè un dels objectius de la CUP és acostar la Batllòria a Sant Celoni, i Oliver facilitarà aquest acostament. Així mateix, Pascual ha instat les administracions competents a fer realitat el carril bici que ha d’unir les dues poblacions, i trencar d’aquesta manera la barrera d’asfalt que separa els dos pobles.