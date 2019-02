Pensions

"Sembla ser que la famosa Comissió actual del Pacte de Toledo a la fi ha tocat fons"

Sempre havia criticat la Comissió "d'obscurantista, on ningú pot saber mai de què es discuteix, i com ens pot afectar els pensionistes actuals i futurs, no podríem acceptar-la".

Per a la Coordinadora no veu amb bons ulls una Comissió que està decidint el seu futur present i futur, "sense ni tan sols dignar-se rebre'ns per a opinar? Com pot una Comissió negociar per prop de 9 milions de pensionistes, sense que una bona part d'aquests, els més actius, estiguin representats? Ja ho deia Romanones: “si no vols obrir un debat, crea una comissió”. I això és precisament el que van fer l'any 1995: ni partits, ni sindicats, ni empresaris, van voler obrir un veritable debat sobre el Sistema Públic de Pensions, i van crear una comissió que es plegués a les seves necessitats. I ara ha succeït el mateix".

Afirmaven que "És clar que les forces polítiques en posicions neoliberals, disposades a vendre tot el públic per a negoci de grans corporacions, no poden apostar pel futur d'un sistema públic de gestió pública i de qualitat. Així, els esborranys de la redacció de les RECOMANACIONS estan fets amb la suficient ambigüitat, perquè, a conveniència i a interès del Govern de torn, es pugui interpretar de forma dispar. Perquè seran RECOMANACIONS res més. Les lleis s'aproven en el Congrés i al Senat. Alguns exemples de l'ambigüitat calculada: La revaloració de les pensions a l'IPC real, però també oberta a altres dades macroeconòmiques. Els anys de còmput per a trobar la base reguladora, poden ser 15 anys, 25, o tota la vida laboral. L'edat de jubilació, 65 anys, 67, i possibilitat que augmenti. El factor de revaloració que ens castiga per viure més, no se sap si es deroga o es posarà en funcionament l'any que ve o en 2027. I finalment, el més que previsible suport als plans privats de pensions, d'empresa i de particulars, en detriment del sistema públic de repartiment i de caixa única. Un negoci de 120.000 milions sobre el qual volen els fons voltor".

Ja ho hem repetit més vegades. Aquesta Coordinadora vol i exigeix un veritable debat públic sobre el Sistema Públic de Pensions, vol i exigeix una solució integral del sistema, que abordi el seu present i el seu futur, i per descomptat, exigeix una representació de la Coordinadora, en qualsevol taula de negociació o organisme que negociï aquesta reforma.

Mantindrem les mobilitzacions als carrers el temps que sigui necessari, fins a aconseguir els nostres objectius, ja que és al carrer on està realment la nostra força. Demanarem a la nostra gent, que ni un sol vot, vagi a parar a partits que s'oposin a aquestes peticions. I recordem a candidates i candidats en aquestes eleccions que: