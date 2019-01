ni presos ni exiliats

Un cap de setmana farcit d'activitats davant de la presó de Lledoners

Aquest diumenge arribarà la Caminada de la Llibertat d'Olot, coincidint amb l'actuació de l'Orfeó Català. D'altra banda, aquest dissabte a l'esplanada que hi ha darrera a la presó, colles de geganters vingudes de tot Catalunya han participat en una trobada de gegants i a la tarda, trobada de motards i al vespre, milers de persones han pogut sentir la resposta de tots els presos al «bona nit»

La Caminada per la Llibertat arribarà aquest diumenge a Lledoners

La Caminada per la Llibertat que va començar diumenge passat a Olot ha arribat aquest dissabte a Manressa. En la seva setena etapa ha recorregut 20km i ha passat per Navarcles i Sant Fruitós. L'acció en suport als presos independentistes entre Olot i la presó de Lledoners està organitzada per Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa.

Durant aquesta setmana, cada dia els manifestants han estat recollits amb bus al lloc d’arribada per dormir a casa seva i el matí següent reiniciaven de nou el camí en les diferents etapes que els han de dur aquest diumenge fins a Lledoners, coincidint amb l'actuació de l'Orfeó Català.

Trobada de gegants i gegantons a Lledoners

Vora de 90 colles geganteres han participat a la trobada, una de la més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Les colles han començat a ballar a les 11 del matí, cridades de quatre en quatre. A la tarda hi ha hagut una trobada de motards i al vespre, milers de persones han pogut sentir la resposta de tots els presos al «bona nit»