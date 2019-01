Simbologia franquista

Tomben a la força a Ondarroa l'homòleg de sa Feixina

Un grup de desconeguts ha derrocat per la força en les últimes hores un monument franquista erigit en Ondarroa en record dels mariners del municipi morts durant la Guerra Civil en l'enfonsament del vaixell Balears.

Segons apunta dBalears, el seu homòleg a Palma és sa Feixina. El mateix Caudillo va inaugurar el monòlit el 1947, que va ser aixecat gràcies a les donacions forçoses dels ciutadans, entre ells els presos de Ca'n Mir, empresonats pels feixistes. Malgrat la llei de memòria històrica, el monument franquista segueix alçat per decisió de la Justícia.

L'acció ha estat reivindicada a les xarxes socials pel grup Ernai. En un vídeo es veu que in grup de persones utilitza trepants i rotaflex per a tirar una creu que va ser aixecada en record dels veïns del municipi que, integrants del bàndol franquista, van morir en el vaixell.

"Euskal herritar, emakume, gudari eta langile guztien izenean frankismoa sustengatzen duten konplize guztien aurrean lerratzen gara. Beste behin ere frankismoaren zein

faxismoaren aurkako borrokan berresten garelarik"#ErorikoDa#Ondarroa, Euskal Herria Antifaxista!





El vídeo està acompanyat d'un missatge en la mateixa xarxa social en el qual les joventuts de Sortu afirmen que «contra els feixistes, ni un pas enrere». «Som la generació que vencerem al feixisme. Memòria, dignitat i lluita», han afegit.

Per la seva banda, el Consistori ha assenyalat en un comunicat que la creu derrocada pel grup de desconeguts no complia la Llei de Memòria Històrica i, per això, «s'estava treballant» per a substituir-la per un «espai de memòria» en homenatge als mariners del municipi morts en el mar. Ara bé, davant dela nova situació, l'Ajuntament ha decidit paralitzar «tots els procediments» i ha assegurat que «decidirà al costat dels ciutadans què fer en la zona».

Pel que fa al monument a Sa Feixina, l'Ajuntament de Palma va votar per enderrocar-ho, tot i que té el suport del Consell, continua el tema als tribunals a causa de nombrosos recursos i encara no s'ha pronunciat.