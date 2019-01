Cooperatives

Som Energia celebrarà les 1.000 persones sòcies d’Osona en la jornada "Revolució EnergÈTICA"

La cooperativa d’energia sostenible Som Energia ja compta amb més de 1.000 persones sòcies a la comarca d’Osona. Aprofitant aquesta efemèride, i amb la voluntat de continuar conscienciant de la necessitat del canvi de model energètic cap a un de sostenible, el proper dissabte dia 12 de gener s’ha programat la jornada "Revolució EnergÈTICA" al Casino de Vic a partir de les 16:30h.

Amb el títol de “Transició energètica del segle XXI”, a les 16:30h la primera ponència anirà a càrrec de Ramon Sans, enginyer industrial, expert i impulsor de la TE21 (model calculat de transició energètica cap a energies 100% renovables). Una de les claus d’aquesta transició energètica passa perquè la ciutadania recuperi la independència energètica. En les dues xerrades següents s’exposaran dos exemples reals i exitosos de com es pot conduir aquesta recuperació. A les 17:30h, Pep Puig, promotor del projecte “Viure de l’aire del cel”, parlarà de la creació d’un parc eòlic col·lectiu actualment en funcionament en una xerrada que porta per nom “L'energia en mans de les persones”. La segona experiència col·lectiva l’exposarà l’equip tècnic de Som Energia a partir de les 18:30h, en què parlaran de “Compres col·lectives de plaques solars". En aquesta última xerrada s’informarà dels passos que cal seguir per iniciar una compra col·lectiva d'instal·lacions d'autoproducció solar a la comarca d'Osona, seguint l’exemple reeixit d'Impuls Solar Vallès, que és la primera experiència de compra col·lectiva de Som Energia.

Per facilitar que el canvi de model de transició energètica es vagi fent realitat, en paral·lel a les xerrades hi haurà habilitats diversos punts en què un grup de voluntaris ajudarà a les persones que ho vulguin a donar-se d’alta a Som Energia. Per poder fer-lo efectiu, caldrà que les persones interessades portin la documentació necessària per formalitzar el canvi: el DNI de la persona titular, un correu electrònic, una factura de la llum i el número de compte on es vulgui domiciliar el contracte.

A partir de les 19:30h, tindrà lloc la celebració pròpiament dita amb un pica-pica i refrigeris de Cerveses del Montseny per a tots els assistents per celebrar com es mereix que Som Energia ja compta amb 1.000 persones sòcies a la comarca d’Osona. La jornada compta amb el suport de voluntariat de CDR Vic.