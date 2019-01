No als peatges

Recullen signatures per sumar esforços per alliberar l'AP-7 a la comarca de la Marina

La Plataforma Alliberem l'AP-7 Marina Alta recull signatures per sumar esforços per alliberar l'AP-7 de cara al total alliberament de l'AP-7 al 2019 mitjançan un manifest.

Consideren que 47 anys han sigut suficients per amortitzar totalment la construcció de la carretera i el seu manteniment (que en alguns trams deixa molt que dessitjar). "No podem tolerar més aquest espoli que sofrim tant els habitants del territori valencià com especialment els de la comarca de la Marina; la rectificació de la decisió de no bonificar als habitants de la nostra comarca mentre arriba el total alliberament. Així com la posada en marxa el més rapidament possible de un sistema de bonificacions d'ús als habitants de la nostra comarca i a fi de la conseció no ha de portar altra cosa a la nostra AP7 que no siga l'alliberament total de la carretera, no acceptarem cap mode de peatge, siga el peatge en l'ombra, el públic o la Vinyeta (pagament vía tarifa plana).