En defensa del territori

Propietaris, veïns i entitats presenten al·legacions en contra de la proposta de la Diputació per la nova carretera entre la Selva del Camp i Almoster

Després que el desembre passat la Diputació de Tarragona aprovés inicialment el projecte de carretera entre la Selva del Camp i Almoster, propietaris i veïns, així com entitats com diverses entitats han presentat al·legacions a la proposta.

Els signants entenen que cal arreglar l’actual carretera i, sobretot, solucionar el pas per Almoster i que la circulació de vehicles no hagi de creuar els carrers del municipi. Tot i així, després que la Diputació presentés diverses alternatives de traçat i després que alguns informes sectorials de la Generalitat recomanessin opcions que evitessin noves carreteres paral·leles i que s’afectés el mínim possible el territori, s’ha adoptat la pitjor solució possible.

Els al·legants denuncien que l’alternativa adoptada pretén construir una nova carretera en paral·lel a l’actual, fet que implicaria un impacte molt gran sobre finques agrícoles, a més que suposaria un nou tall en el nostre territori que ja està prou trinxat de carreteres i altres infraestructures.

En el document d’al·legacions que s’ha registrat aquest mateix dilluns, es denuncien greus contradiccions entre les indicacions ambientals que la Generalitat va fer i la proposta adoptada per la Diputació i sotmesa a declaració d’impacte ambiental. Per altra banda, es denuncia que aquesta nova carretera no està contemplada ni en el planejament urbanístic d’ambdós municipis, ni en el planejament territorial del Camp de Tarragona. Així doncs aquesta nova proposta només pot respondre a altres interessos que la Diputació i els Ajuntaments d’Almoser i la Selva del Camp no han argumentat. Per altra banda, s’ha al·legat que l’estudi de mobilitat presentat no justifica la inversió en la nova carretera i no preveu suficientment l’increment de trànsit que podrà implicar aquest nou vial.

Propietaris, veïns i entitats volen destacar que no estan en contra de la millora de la carretera actual, ja que el vial actual té moltes deficiències. Malgrat tot, consideren que una cosa ben diferent és millorar una carretera i solucionar el pas per Almoster, i una de ben diferent és proposar una nova carretera que creua i destrossa nombroses finques agrícoles.

Finalment, els al·legants alerten que estan disposats a arribar fins al final en la lluita contra aquesta proposta de carretera. Per aquest motiu ja tenen l’assessorament d’un equip jurídic per analitzar propers recursos judicials contra la Diputació i per defensar que una alternativa més raonable ambientalment i socialment és possible.