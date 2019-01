En defensa del territori

Unió de Pagesos, la Plataforma del Camp en Defensa del Territori i la CUP denuncien el traçat de la nova carretera que unirà la Selva del Camp amb Almoster i l’opacitat que s’hi amaga darrere

Duplicar aquesta carretera va en contra d’allò que reclamen els veïns i veïnes, la pagesia i les entitats ecologistes del territori, que des d’un principi han demanat “millorar la carretera existent en comptes de duplicar-la”, segons han explicat avui Unió de Pagesos, la Plataforma del Camp en Defensa de la Terra i el Territori i el grup impulsor de la CUP de la Selva del Camp.

Segons ha explicat el diputat provincial de la CUP, Edgar Fernández, aquesta carretera no era una de les obres prioritàries segons el pla zonal de carreteres i ha afegit que un total de 20 subjectes diferents com la CUP o Unió de Pagesos i gent a títol individual han presentat al·legacions per evitar la construcció d’aquesta nova via.

Fernández ha reiterat que inicialment es va presentar un estudi amb 3 opcions: fer la carretera nova, remodelar l’actual o bé fer un intermig de les dues opcions anteriors i ha assegurat que “no es pot entendre perquè no s’ha apostat per la millora de la carretera actual quan és el que ecologistes, pagesos i veïns han estat demanant reiteradament”.

El govern de la Selva, format per PSC i ERC, ha tirat endavant la construcció de la nova carretera sense tenir en compte les persones a qui expropiaran terra ni els arguments ecologistes en defensa del medi ambient, segons el grup impulsor de la CUP al municipi. “No han consultat al poble què opina sobre aquesta nova infraestructura amb el cost econòmic que suposa ni han informat obertament del procés que s’ha seguit fins a aprovar la construcció de la nova carretera. Per què PSC i ERC no han volgut millorar la carretera i han apostat per construir de nou? Quin interès hi ha amagat aquí darrere?”, ha preguntat Elisenda Pallejà.

Des d’Unió de Pagesos i de la Plataforma del Camp s’ha posat èmfasi en l’impacte mediambiental que suposa la construcció de la nova via sobre el territori així com la vulneració dels drets dels pagesos que tenen terres que seran expropiades i han lamentat que el “govern no aprengui dels errors del passat”.