cinema

Neix Cinemacat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca

Arranca el projecte Cinemacat que oferirà projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català, una iniciativa de l'Obra Cultural Balear, organitzada conjuntament per l’OCB, Cineciutat i la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura. La iniciativa pretén esdevenir l’embrió d’una futura programació estable de cinema en català en primer terme a Palma i posteriorment a altres localitats.

Les projeccions tendran lloc a Cineciutat i el públic hi podrà trobar, a partir d’ara, cada dijous a les 20 h un nou títol en versió original en català o subtitulat en català. La primera pel·lícula, que es projectarà el proper dijous 10 de gener, és 'Wonder Wheel' de Woody Allen. ‘Wonder Wheel’ és la darrera pel·lícula de Woody Allen i conta la història de quatre personatges en la Nova York dels anys cinquanta, amb el parc d’atraccions de Coney Island com a teló de fons. Els principals protagonistes són interpretats per Kate Winslet, Justin Timberlake o Jim Belushi.

Per a difondre la iniciativa s'ha habilitat la web cinemacat.cat on s’oferirà informació de les pel·lícules programades i totes les novetats relacionades amb les properes projeccions. També s'han obert perfils a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) per a facilitar l'accés als diferents continguts.

L’entrada per al públic en general serà per un preu de 6 € per a cada sessió. Es beneficiaran amb un preu reduït de 3 € els socis de l’OCB i de Cineciutat. També es veuran beneficiats amb el preu de l’entrada reduïda els membres de la comunitat universitària (pdi, pas i estudiants, amb el carnet de la UIB), els lectors de l’AraBalears (amb l’entrada retallable que trobaran en l’edició en paper del cap de setmana anterior a cada projecció), els membres del Club del Suscriptor d'Ultima Hora i els socis d’Ona Mediterrània (dBalears i ràdio Ona Mediterrània). Els organitzadors es mostren oberts a estendre el benefici a d’altres col·lectius interessats en la iniciativa.