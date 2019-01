Vaga

Mostres de solidaritat amb la vaga a Cacaolat

Des de que dijous passat va començar la vaga indefinida a Cacaolat, fins a una vintena de bar i restaurants s'han adherit a una campanya de solidadritat sense precedents

El dia 3 de gener va començar la vaga indefinida que porten a terme els treballadors de la linia de producció de la fabrica que Cacaolat té a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Des de la CGT hem denunciat reiteradament el despotisme d’aquesta direcció que, negant-se a negociar, està obrint un nou front a la compayia que té capital de Cobega i Damm.

Més d'una vintena de bars i restaurants de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixach o Barcelona s'han adherit de forma espontànea a una campanya que va començar amb l'anunci de la Fàbrica Restaurant Cap Foguer de no vendre Cacaolat mentres no finalitzi el conflicte. Des de llavors la negativa a vendre productes de Cacaolat no ha parat de creixer.

A banda de negocis privats, també entitats socials, culturals i politiques, i centenars de ciutadans a títol personal, han mostrat la seva solidaritat amb els treballadors amb el Hashtag #VagaCacaolat o simplemente nomenant a @Cacaolat o @cgt_cacaolat. Són ja molts els que han compartit la campanya a Facebook, Twiter o a lesseves xarxes socials preferides.

Des de la CGT ja vem viure fa pocs mesos la represió en propia pell quan l’empresa va acomiadar per motius sindicals, tal com va reconeixer el propi jutge a la sentència de readmissió, després de 19 anys de treballar a Cacaolat.

Les peticions de l’assemblea de treballadors són senzilles, que l'empresa deixi d'empitjorar les condicions laborals dels traballadors, destruir la seva conciliació amb torns extenuants, hores extres, ampliació de la jornada anual o abusar de la flexibilitat laboral.