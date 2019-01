Peatges

La Xarxa Vendrellenca s'oposa a la pujada dels peatges de C32

L'augment del 2,2% representa que el cost d'un viatge d'anada i tornada del Vendrell al Barcelona és de 22,14€. La Xarxa es dirigirà per escrit al departament de Territori de la Generalitat, per demanar la gratuïtat entre Sitges i Vendrell i l’ implantació de la Vinyeta a tota Catalunya.

La Xarxa Vendrellenca considera que aquesta pujada, tan sols pot servir per fer menys competitiu en matèria econòmica al Baix Penedès, reduint les seves possibilitats creixement, i un perjudici per els treballadors i treballadores que tenen que anar des de els municipis de la comarca a treballar a Barcelona per manca de feina al Baix Penedès.

"La nostra taula de treball considera inacceptable aquesta pujada i es suma a les reclamacions de plataformes civils que porten anys lluitant al territori, per reduccions al cost per als usuaris d’aquesta infraestructura i que aposten per implantar Vinyeta com a model de pagament de les nostres carreteres de Peatge", apunten des de la Xarxa.