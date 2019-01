Vaga General

La Intersindical-CSC celebra la gran acceptació de la vaga general i treballa per articular una jornada de lluita massiva

El sindicat celebra que el gruix del moviment republicà es faci seves les reivindicacions socials i laborals que la Intersindical-CSC reclama, com són la derogació de la reforma laboral, el salari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional, la igualtat de tracte i oportunitats als centres de treball i arreu, i uns serveis públics de qualitat i amb condicions laborals dignes.

La vaga general convocada per la Intersindical-CSC per la primera setmana de febrer ha sumat una gran quantitat de suports des que divendres va ser convocada. Les principals entitats del país, els partits que representen la majoria parlamentària i altres sindicats com la USTEC han expressat la seva adhesió a la vaga poc després d'haver-se'n registrat el preavís, cosa que obliga el sindicat republicà a ser especialment curós a l'hora de concretar els detalls d'aquella jornada. Aquesta ha d'esdevenir una mobilització massiva i el màxim de transversal possible per reivindicar uns drets laborals i socials legítims i imprescindibles per als treballadors i treballadores del país.



Amb aquesta voluntat d'articular una protesta que pugui encara sumar molts més suports, la Intersindical-CSC està intensificant les tasques de coordinació i treball amb altres actors. En aquest marc, i amb la màxima brevetat possible, oferirà una roda de premsa per detallar la jornada exacta en què es farà la vaga (ha estat convocada pels dies 5, 6 i 7 de febrer, però la voluntat original ja era que fos de 24 hores). El marge per acabar de concretar tots els serrells pendents és escàs, però l'oportunitat de tirar endavant una vaga general que es preveu amb un seguiment molt notable obliga a afinar bé i amb el màxim de consens i unitat.



De la mateixa manera, el sindicat celebra que el gruix del moviment republicà es faci seves les reivindicacions socials i laborals que la Intersindical-CSC reclama, com són la derogació de la reforma laboral, el salari mínim català de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional, la igualtat de tracte i oportunitats als centres de treball i arreu, i uns serveis públics de qualitat i amb condicions laborals dignes. Tot i això, es tracta d'un projecte de mínims que, en els dies que queden, podria rebre encara el suport d'altres sindicats i organitzacions, atès que tot progressista s'hi podria sentir reflectit i tota persona treballadora es beneficiaria de la seva implementació. I només lluitant amb accions com la vaga convocada es podran assolir.