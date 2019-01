Municipals 2019

La CUP Reus fa un pas endavant per guanyar el govern municipal

La CUP de Reus ha presentat les conclusions de l’assemblea oberta que ha celebrat avui per encarar les eleccions municipals del 2019. La formació mantindrà com a eixos polítics principals la defensa de la sanitat pública – la fiscalització de la nova gestió de l’Hospital Sant Joan de Reus –, la internalització dels serveis privatitzats – especialment la nova contracta de la recollida de residus – i les polítiques socials – un nou marc de polítiques d’habitatge i pobresa energètica –.

En el marc de l’assemblea oberta, les participants han insistit en què la CUP interpel·li Esquerra Republicana per formar un govern d’esquerres al consistori, per impedir un nou mandat de Carles Pellicer. “La possibilitat de governar no és només una qüestió de sumes, és voluntat de fer-ho”, afirma la formació.

D’altra banda, en l’assemblea oberta s’ha ratificat la llista amb què la CUP concorrerà a les eleccions del 2019: un equip pensat en clau de govern, amb àmbits de treball molt especialitzats, encapçalat per Marta Llorens, Edgar Fernàndez i Mònica Pàmies. La portaveu de la CUP ha volgut destacar el potencial de les persones de la llista: “un equip que visualitza que tenim una alternativa per Reus”.

1. Marta Llorens (mestra d’adults, membre del TEBAC, militant de la CUP, sòcia del Casal, vinculada en el món de l’escoltisme) | SANITAT I EDUCACIÓ

2. Edgar Fernàndez (educador social, ex militant de la CAJEI, membre de la CUP i Endavant) | SERVEIS SOCIALS I SERVEIS PÚBLICS

3. Mònica Pàmies (docent d’informàtica per adults, militant de la CUP, i promotora de la comissió animalista) | MEDI AMBIENT

4. Francesc Valls (sociòleg i investigador a la URV, membre de la colla dels Xiquets, militant de la CUP) | SERVEIS SOCIALS

5. Mariona Quadrada (professora de cuina, filòloga, militant de la CUP) | CULTURA I PARTICIPACIÓ

6. Antoni Nogués (activista ecologista, professor de cicles formatius) | MEDI AMBIENT

7. Anna Robledo (sociòloga, professora de llengua, membre del Casal i militant de la CUP i Endavant) | JOVENTUT I EDUCACIÓ

8. Esteve Rodríguez (ex militant de Maulets i Catalunya Lliure, músic i involucrat en l’educació en el lleure, activista dels CDR) | CULTURA

9. Carlota Vendrell (tècnica de comunicació militant de la CUP, Endavant, Casal i Reus Refugi) | JOVENTUT I ANTIRRACISME

10. Ricard Aragonès (membre de la plataforma Defensem La Sedera i la plataforma antifeixista 15G, militant d’Endavant) | URBANISME I TERRITORI

11. Anna Simó (investigadora en l’àmbit de la salut i el medi ambient, militant de la CUP de Reus) | SANITAT I SERVEIS PÚBLICS

12. Xavier Forcadell (enginyer industrial, militant de la CUP i de l’ANC, vinculat al món de l’educació en el lleure) | SERVEIS PÚBLICS I ENERGIA