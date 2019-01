La CUP rendeix comptes de la seva primera legislatura a Tarragona

El Proper dimecres 16 de gener la CUP de Tarragona durà a terme una assemblea oberta amb l’objectiu de rendir comptes de la feina feta durant aquesta legislatura.

L’acte, que començarà a les 19h i tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’IMET, comptarà amb la participació dels consellers cupaires Laia Estrada i Jaume López, així com també amb la participació de Jordi Martí, qui va plegar el passat setembre per motius estrictament laborals.

La CUP de Tarragona vol donar compliment a un dels seus compromisos fonamentals, la transparència i la participació, motiu pel qual proporcionaran informació acurada del que ha fet el seu grup municipal durant el seu primer mandat amb representació a l’ajuntament tarragoní. A l’acte també hi haurà un espai per tal que les persones assistents puguin formular els seus dubtes i les seves crítiques o valoracions respecte el paper de la CUP a la ciutat des del passat maig de 2015, doncs la CUP no només vol explicar, també vol escoltar.

En relació a l’explicació que proporcionaran, se centraran en la feina que han fet al saló de plens, però també en la que ha fet el grup municipal fora de la institució i en la que ha fet l’assemblea local, més enllà del grup municipal. Per últim, tancaran l’acte amb una exposició breu sobre com encaren les properes eleccions municipals i, en aquest sentit, també recolliran els suggeriments que les assistents vulguin traslladar.