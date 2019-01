en defensal territori

La CUP Ebre diu NO a l’abocador de Riba-roja d’Ebre i PROU a l’abús del nostre territori

Un dels principis bàsics de la planificació i l'ordenació del territori és la maximització de les aptituds territorials per acollir activitats de desenvolupament socioeconòmic i la minimització de l'impacte que aquestes generen. Com tots sabem, el territori té una capacitat ambiental d'acollida, i la Ribera d'Ebre socialment no està disposada al fet que el seu territori es vegi compromès i hipotecat per la construcció d'un nou abocador a ús i servei de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La Ribera d'Ebre ha superat amb escreix la seva capacitat d'acollida d'activitats econòmiques insostenibles. Ens apropem a un moment crucial de la història de la comarca. El fi de les energies nuclears d'Ascó i de la indústria química de Flix ha d'anar acompanyat del creixement del valor afegit que generen els productes agrícoles i ramaders de la Ribera, de l'increment del turisme rural vinculat a les activitats naturals, especialment aquelles de natura fluvial, i al patrimoni local. La cultura i la memòria històrica han de permetre a la Ribera d'Ebre aprendre dels errors del passat per a configurar un futur millor per a properes generacions.

Hem de dir PROU a l’abús irresponsable vers una població que històricament ha patit el deteriorament del territori i del seu medi ambient, mitjançant polítiques especulatives i accions econòmiques de caire dubtós.

CUP Ebre actuarà sempre en defensa del territori. És per aquest motiu que diem:

NO a l’impacte visual d’un nou abocador a Riba-roja d’Ebre, que es sumaria al paisatge deplorable i devastador que ens està deixant al centre de la cubeta de Móra l’abocador de Tivissa.

NO a l’impacte ecològic d’un nou abocador a Riba-roja d’Ebre que perjudicaria greument la fauna que habita a la reserva natural de Sebes (Flix), ubicada a molt pocs quilòmetres de la zona escollida per a implantar el nou abocador.

NO a l’impacte social, de seguir sent vistos com l’abocador de Catalunya.

NO als projectes econòmics opacs, característics de governs de dretes, que afavoreixen els interessos de grans empresaris. Per tant, NO a les mentides i falses promeses de major ocupació laboral i atracció econòmica al territori.

NO a les activitats agressives i insostenibles que posen en perill la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

PROU endeutament del territori. Ja n’hi ha prou d’abocadors i de males gestions dels mateixos.

La CUP Ebre aprofita aquest comunicat per instar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència de Residus a paralitzar el projecte. Altrament informa que lluitarà activament per la defensa del territori, impedint el desenvolupament de l’abocador de Riba-roja d’Ebre i controlant el funcionament i la gestió dels abocadors ja existents a la Ribera d’Ebre, els de Flix i el de Tivissa. Caldrà doncs, estar atents a la situació de la comarca i treballar per a garantir la sostenibilitat del territori.