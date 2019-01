Eleccions 2019

La CUP de Pedreguer decideix concórrer a les properes eleccions municipals

La CUP de Pedreguer es presentarà a les pròximes eleccions municipals. Així es va decidir en l’assemblea oberta que el col·lectiu va realitzar el passat 12 de gener, en la que es va exposar la feina feta durant la legislatura, els reptes que quedaven pendents, la situació actual i la necessitat de plantejar una alternativa política d'esquerres i transformadora.

D’esta manera, la CUP iniciarà les pròximes setmanes un procés participatiu per elaborar el programa municipal i la llista electoral, i convida aquelles persones que vulguen treballar per construïr una alternativa a sumar-se al projecte. Per últim, des del col·lectiu municipalista s’afirma que “es tracta d’un procés a la inversa dels altres grups polítics, que comencen per

proclamar un cap de llista i el debat va després”.