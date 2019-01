La CUP-Crida per Girona denuncia la manca de planificació en la política de seguretat del govern després que la jubilació de 17 policies redueixi dràsticament la capacitat operativa del cos

• Els i les agents s’han acollit a la nova normativa que els permet jubilar-se als 59 anys

La CUP-Crida per Girona reclama al govern de CiU a l’Ajuntament de Girona una millor planificació en la política de seguretat i reivindica un model que aposti per la proximitat entre el cos de la policia municipal i els barris on treballen. La nova normativa permet que els agents de la policia municipal es jubilin als 59 anys i fins a 17 agents s’hi han acollit, una xifra molt superior als càlculs del govern de Marta Madrenas que ha provocat que el cos es vegi sobrepassat per la manca d’efectius.

Per a la CUP això és l’últim exemple de la manca de planificació en política de seguretat del govern. Laia Pèlach, portaveu de la formació independentista, ha denunciat el cas: “Feia temps que se sabia que hi hauria un gran nombre d’agents que es jubilarien i tot i això el govern ha estat incapaç de fer previsió i resoldre el problema. Això demostra que en matèria de seguretat l’únic pla que té l’Ajuntament és el de la improvisació.”

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona reclama un canvi en el model de seguretat que aposti per les polítiques de proximitat. “Els i les agents han de formar part del teixit dels barris, són el primer contacte de moltes gironines i gironins amb el consistori”, ha comentat la regidora de la CUP, que ha denunciat que l’Ajuntament hagi retirat els agents de barri i recorda que fa uns mesos ja es va intentar suprimir la figura dels agents tutors, un altre programa de proximitat que actua a través

de la prevenció i la mediació.

Al mateix temps, la formació cupaire denuncia que encara no s'hagi tirat endavant el Consell Municipal de Seguretat, el reglament del qual està aprovat des de principis de 2017. Pèlach considera que aquest ha de ser l'espai de participació per a planificar les polítiques de seguretat a nivell municipal i ha qualificat “d’insuficient” la taula de treball engegada des del govern.