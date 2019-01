Per la República

L’ANC impulsa la creació dels Consells Locals de la República catalana

Aquest dissabte el Secretariat Nacional de l’Assemblea s’ha reunit en un Ple ordinari a Sant Boi de Llobregat per seguir desenvolupant les diferents campanyes amb què l’Assemblea està treballant, com per exemple la campanya nacional i internacional del judici de la vergonya, que està a punt de començar.

La campanya de comunicació i denúncia de l’Assemblea en relació amb el judici se centrarà a explicar que es tracta d’un judici contra un referèndum d’autodeterminació. Aquest judici no hauria d’existir, perquè no es pot convertir en delicte un dret universal, com és el dret d’autodeterminació.

Atès que l’Estat espanyol i les seves estructures més profundes han decidit utilitzar la repressió política per acabar amb un moviment pacífic i democràtic com és l’independentisme, l’Assemblea utilitzarà políticament aquest judici com a eina de denúncia, i com a reivindicació de solidaritat internacional amb el dret d’autodeterminació del poble català.

Per finançar la campanya internacional amb accions potents a capitals europees, l’Assemblea demanarà el suport dels socis i sòcies, així com del conjunt de la societat catalana.

Fem arribar la República catalana arreu

Per tal de seguir fent passos cap a la independència i de fer arribar a tothom que la República catalana que volem implantar la volem i la farem més justa, solidària, moderna i participativa, el Secretariat Nacional de l’Assemblea ha acordat crear els Consells Locals de la República catalana (CLdRC).

Els Consells Locals pretenen “Fer la República catalana” des del territori,amb la certesa que,a dia d’avui, no és efectiva. Els Consells Locals són l’eina d’apoderament de la gent en allò que ja pot avançar i, així, crear una estructura civil no autonòmica on assentar les bases del nou Estat.

Davant les dificultats del moment per la repressió de l’Estat espanyol, i la renúncia, almenys temporal, per part dels partits del Govern, de fer efectiva la República catalana i, per tant, la independència, la societat civil hem de prendre consciència i començar a avançar incidint al territori des de l’àmbit local en les àrees següents:

1) Ser el punt de trobada d’entitats, persones i iniciatives locals favorables a la República catalana.

2) Ajudar en la implementació de la e-República.

3) Fomentar la participació al Fòrum Cívic i Social a nivell local.

4) Fomentar l’existència de voluntariat de proximitat.

5) Contribuir a la creació d’una caixa de solidaritat a nivell local.

6) Fer arribar a les entitats socials locals els recursos de temps i diners.

7) Canalitzar necessitats socials no ateses per les entitats locals existents.

8) Fomentar el “Consum estratègic”.

9) Fomentar la recuperació de la memòria històrica local.

10) Establir una xarxa antirepressiva de proximitat.

11) Desenvolupar, des de cada Consell Local, projectes locals propis.

Amb tot això, els Consells Locals esdevindran un espai de col·laboració i coordinació de diferents iniciatives en l’àmbit local