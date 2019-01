Pobresa energètica

L’Aliança contra la Pobresa Energètica visita l’ajuntament de Badalona i s’entrevistarà amb Guanyem, ERC i ICV-EUiA

El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha convidat demà a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, plataforma que neix per pressionar i denunciar les administracions públiques pel seu immobilisme davant de les empreses subministradores d'energia i aigua. L'objectiu de l'entrevista, a la que també assistiran els grups municipals d'ERC i ICV-EUiA, és analitzar conjuntament les causes i conseqüències dels incendis produïts als blocs d'habitatges a Badalona els darrers hiverns. Sobretot arran del dramàtic incendi produït al barri de Sant Roc a Badalona el darrer 5 de gener, i el debat polític produït a posteriori per part d'alguns líders polítics de la ciutat.

Els grups municipals valoraran amb els representants de la plataforma, entre elles la seva portaveu Maria Campuzano, la moció conjunta que presentaran al ple municipal de gener. A la moció es demanarà un posicionament institucional del Ple de Badalona per exigir a les companyies distribuïdores comptadors socials i que se'n facin càrrec del manteniment de la xarxa elèctrica. També es demanarà al govern municipal una partida pressupostària per subvencionar la millora de les instal·lacions comunitàries així com el desenvolupament del programa Bloc A Bloc i la reobertura del servei Badalona Eficient, per assessorar i acompanyar les comunitats de veïns i les famílies en matèria d'habitatge i subministrament energètic entre altres objectius.