L’Aliança contra la Pobresa Energètica visita Badalona i demana pressionar Endesa per evitar nous incendis com el de Sant Roc

El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha convidat avui a l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), plataforma que neix per pressionar i denunciar les administracions públiques pel seu immobilisme davant de les empreses subministradores d'energia i aigua. A la reunió, a la que també han assistit els grups municipals d'ERC i ICV-EUiA, s’han analitzat conjuntament les causes i conseqüències dels incendis produïts als blocs d'habitatges a Badalona els darrers hiverns. Sobretot arran del dramàtic incendi produït al barri de Sant Roc a Badalona el darrer 5 de gener, i el debat polític produït a posteriori per part d'alguns líders polítics de la ciutat.

La portaveu de la plataforma, Maria Campuzano, present a la reunió, ha assenyalat que cal analitzar les causes reals dels incendis que els darrers hiverns es produeixen a Badalona i a altres ciutats catalanes, a vegades amb conseqüències dramàtiques com és el cas recent de Sant Roc o el de Reus fa dos anys que també va acabar amb una dona morta. “No podem negar que les ocupacions són una realitat al nostre país i que mentre la situació habitacional de la família no es solucioni s’ha de donar una alternativa segura per elles i per les seves veïnes”, ha declarat Campuzano, però també ha recordat que en molts casos els incendis no es produeixen en pisos ocupats sinó en pisos il·luminats amb espelmes o per famílies que es veuen obligades a punxar la llum davant la manca d’alternativa de les elèctriques.

Per aquest motiu, des de l’APE plantegen una solució, consistent en què les companyies facin un contracte provisional a aquelles famílies amb seguiment pels serveis socials, i que complint amb la legislació vigent tinguin un certificat segons el qual la instal·lació elèctrica és segura (butlletí blau), així com el padró que confirma que la família viu a aquell domicili. Aquests documents haurien de ser suficients per poder fer una alta mentre es soluciona la seva situació habitacional, o bé s’aconsegueix un lloguer social en aquell pis o bé l’Administració la pot reallotjar en un altre habitatge. Un protocol similar ja fa anys que està en marxa amb els comptadors d’aigua, així doncs no té cap sentit que amb l’electricitat o el gas no es faci el mateix, segons Campuzano. “Des de l’APE fa anys que estem posant sobre la taula una solució que s’ajusta a la legalitat i evitaria més morts per pobresa energètica. Només és qüestió de voluntat per part d’empreses com Endesa, Iberdrola o Naturgy que han de canviar els seus protocols interns per incorporar la solució a aquests casos”, ha declarat la portaveu de l’APE.

Dolors Sabater, en sortir de la reunió, ha declarat: “La plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica ens ha confirmat que per evitar accidents dramàtics, no és cap solució eficaç la repressió contra la gent que punxa la llum sinó exigir a les companyies elèctriques com Endesa posar comptadors socials segurs a qui no pugui pagar, com fan les companyies d’aigua i gas”.

Sabater lamenta que l’actual alcalde del PSC, sorgit de la moció de censura, no s’hagi plantat davant Endesa per exigir que continuï la via iniciada pel seu govern, i que tota la seva gestió sigui activar la via repressiva obviant la responsabilitat de l’empresa. L’alcaldessa de la ciutat fins a juny de 2018 ha reivindicat la feina feta durant el seu mandat, on ja es van elaborar “plans de treball amb Endesa, Mossos i Ajuntament amb mapes de sobreconsum detectats per la companyia”. Segons Sabater, “es van resoldre alguns casos, però fins que les grans empreses no acordin invertir-hi seriosament part dels seus beneficis i instal·lar comptadors socials i millorar les instal·lacions comunitàries no es trobaran solucions estables”.