Corrupció

La CUP Sabadell demana la dimissió de Cristian Sánchez i Ana Carrasco i que Marta Farrés faci un pas al costat per la seva participació en els governs corruptes del PSC

Cristian Sánchez i Ana Carrasco estan imputats per delictes de corrupció, per les presumptes irregularitats en la concessió del servei de recollida de residus, que es van produir entre els anys 2009 i 2012, època en la qual Marta Farrés era membre del govern local.

La CUP Sabadell considera que les darreres novetats judicials respecte la peça 28 del cas Mercuri, en les quals la jutgessa d’instrucció aprecia que membres del PSC (com els dos regidors actuals Ana Carrasco i Cristian Sánchez), alts càrrecs de l’Ajuntament i directius de Vendex i Smatsa constituïen un grup organitzat per desenvolupar activitats il·lícites, no fan més que confirmar l’entramat mafiós que hi havia a la ciutat de Sabadell entre concessionàries i el PSC de Sabadell.

En paraules d’Arnau Rojas portaveu de la CUP:

«Marta Farrés haurà d’explicar si durant aquests fets continuats de corrupció, durant els quals ella tenia responsabilitats de govern i era tinent d’alcalde, mirava cap a una altra banda o no se n’adonava de res. En qualsevol dels casos, aquesta persona no està capacitada per representar a cap partit polític, ja que d’una forma o altra, directament mirant cap a una altra banda o bé no tenint el degut deure de cura i vigilància que ha de tenir tot càrrec públic».

L’organització política considera especialment greu que dos dels tres regidors que actualment configuren la representació del PSC local, Cristian Sánchez i Ana Carrasco, hagin estat imputats en aquest cas i que la possible candidata del PSC a Sabadell a les properes eleccions municipals, Marta Farrés, formés part del govern local del 2009 al 2011, anys ens els que es va gestar gran part de la trama, fos la responsables de l’àrea en la que operava el regidor Paco Bustos, també imputat, durant l’entramat corrupte. És per això, que la CUP exigeix la dimissió immediata dels dos regidors així com que Marta Farrés «faci un pas al costat».

«Marta Farrés, Cristian Sánchez i Ana Carrasco tenen les mans tacades de corrupció, és per això que li exigim responsabilitat, explicacions immediates i valentia per fer els passos que tocarien pel bé de la ciutat; aquests no poden ser altres que apartar-se d’una vegada de la política local, com tota la resta dels membres del PSC esquitxats per la corrupció, perquè Sabadell pugui passar pàgina d’aquesta fosca etapa de corrupció de la qual ella també en forma part».

Per altra banda, la CUP considera incomprensible les posicions del PDECAT/CIU, C’S i el PSC respecte el conflicte amb Smatsa, empresa que té els seus màxims directius imputats (8 empleats del Grup Véndex entre ells el màxim directiu d’Smatsa Eugenio Sánchez). La CUP considera que aquests partits, en els darrers mesos, només han fet que tapar les vergonyes a l’empresa. Així doncs, la CUP, els exigeix una rectificació immediata i que es posin al costat del govern per tal de recuperar aquest servei ja que, com cada cop queda més ratificat, es va atorgar a una empresa a canvi de diners i favors al PSC, una empresa que ni de lluny té capacitat per prestar els serveis contractats en les condicions que es mereix la ciutadania.