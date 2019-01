Català

Establiments comercials regentats per xinesos de Sabadell Sud participen en l’elaboració d’uns tríptics de vocabulari en català i xinès

Aquesta actuació va ser el tret de sortida de la campanya que està portant a terme la Plataforma per la Llengua amb els establiments comercials del districte que pertanyen a la comunitat xinesa.

El contingut dels tríptics és una llista de vocabulari aportada pel Consorci per a la Normalització Lingüística i traduït al xinès, dividida en quatre categories: basars, botigues de roba, bars i fruiteries. En el projecte també hi han participat dues entitats que tenen relació amb la comunitat xinesa present al districte i amb el teixit comercial: el Centre Cultural Xinès a Catalunya i l'Associació de Comerciants de la Creu de Barberà. Aquest projecte ha rebut el suport de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell.

La tria del tipus d'establiment s'ha fet segons la presència de cada sector dins del districte arran de l'estudi de diagnosi de l'àmbit comercial que la Plataforma per la Llengua ha dut a terme. L'objectiu de l'entitat és que es reparteixin els tríptics per tot el districte i que a més es pugui informar de tota l'oferta per aprendre català que hi ha al barri.

Aquesta activitat s'emmarca dins del Pla d'Actuació Lingüística Integral a Sabadell Sud i es fa amb l'objectiu d'acostar el català a diferents espais del barri i animar a parlar-lo totes aquelles persones que habitualment no el parlen. És una activitat que s'ha realitzat en l'àmbit de foment del català dins els establiments comercials.