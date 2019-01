Per la República

Debat a la Seu d'Urgell amb Carles Riera, Anna Arqué i Abel Caldera

Anna Arqué, Carles Riera i Abel Caldera intervindran al debat que es farà a la Seu d'Urgell. a portaveu de l’ICEC (International Comission of European Citizens), Anna Arqué, el diputat de la CUP, Carles Riera, i el portaveu d’Endavant, Abel Caldera, intervindran al #DebatsEndavant organitzat per l'assemblea comarcal d'Endavant (OSAN) a l'Alt Urgell. L'acte tindrà lloc el proper dissabte 26 de gener a la Sala Immaculada de la Seu d'Urgell. El debat girarà al voltant de la disjuntiva sobre si som davant d’un canvi de cicle polític així com el plantejament de què fer avui dins i fora del Parlament.

Som davant d’un canvi de cicle polític al Principat? Quina és la tasca que cal fer avui a dins i a fora del Parlament de Catalunya? El debat entorn d’aquestes dues preguntes marcaran la jornada organitzada per Endavant (OSAN).

En aquest sentit, el fil conductor anirà des de l'anàlisi crítica més d'un any després de l'1-O i el 27-O fins als límits de la institució i la gestió autonòmica de la present legislatura, passant pels Països Catalans en la nova situació política. Així mateix, també confrontarem el discurs 'de la llei a la llei' al de la desobediència” i parlarem de com relligar els espais/moviments de lluita, el municipalisme i l’acció política de les diputades, entre altres.



Aquest debat tindrà lloc a la Sala Immaculada, al c/Carme, 9 de la Seu d'Urgell. L’inici del debat serà a les 18 h. La jornada parteix del document presentat per Endavant OSAN el passat mes de maig, Què fer en la nova situació política al Principat?, i de les resolucions de la IX Assemblea Nacional d’Endavant OSAN celebrada a Reus el febrer del mateix 2018. La voluntat és generar un espai de reflexió sobre el moment polític i les propostes concretes que volem fer arribar des de l’organització, degut a la falta de concreció en l’acció parlamentària a la Generalitat de Catalunya, per una banda, i al nou cicle polític obert, per una altra. Així mateix, plantegem la necessitat de superar el passat cicle institucional(ista) que va fiar totes les capacitats d'autodeterminació al Parlament de Catalunya i a les direccions dels partits i les entitats.