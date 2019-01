Eleccions 2019

«Estem preparats per governar», Mariona Pascual, candidata de la CUP a les municipals

L’Assemblea d’Unitat Popular de la CUP celebrada aquest dissabte a l’Ateneu de Sant Celoni ha decidit presentar-se a les eleccions municipals del 26 de maig amb la cap de llista actual, Mariona Pascual, com a candidata, i amb el farmacèutic Gerard Carot encapçalant el grup d’independents (Poble Actiu).

Pascual ha afirmat que des de la CUP, després de dotze anys fent una oposició intensa i constructiva,“estem preparats per governar i posar Sant Celoni i la Batllòria al servei de la majoria de la gent, dels seus barris i de la República”.



Per l’assemblea, la decisió de tornar-se a presentar s’ha pres amb la intenció clara de governar. Si bé és cert que des de l’oposició es pot incidir en una multiplicitat de temes i marcar l’agenda política, la realitat és que només des del govern es tenen totes les eines per impulsar polítiques a favor de la majoria social per millorar la vida de les persones.



Una de les tasques en què està immersa l’assemblea ara mateix és en la formació de l’equip de govern, un equip que, al costat de Pascual i Carot, treballarà amb base a l’experiència acumulada per afrontar amb encert els grans reptes socials i democràtics que tenim al davant.



Finalment, l’assemblea insta les forces autodeterministes i d’esquerres de Sant Celoni i la Batllòria a fer possible que el govern dels pròxims anys sigui d’esquerres, i trencar d’aquesta manera el binomi PSC-CiU que ha protagonitzat la política local celonina des de fa més de trenta anys.



Així mateix, ha reiterat la necessitat d'aliances democràtiques àmplies per assegurar que opcions d'extrema dreta continuïn essent residuals a la nostra vila.