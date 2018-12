ni presos ni exiliats

Representants del col·lectiu "Silenci" van a Madrid per lliurar una carta al jutge Pablo Llarena

El dimecres 19 de desembre una quarentena de tarragonins es desplaça a Madrid per fer l’acció de guardar mitja hora d’estricte silenci davant del Tribunal Suprem, a les 12:00 hores, per després lliurar una carta al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llanera. A l’escrit es demana "rebel·lar-se contra la injustícia".

Es compta amb el suport d’advocats, parlamentaris, de l’ANC de Madrid, el col·lectiu de “Madrileños por el derecho a decidir”, entre d’altres. Un cop acabada la mitja hora de silenci davant del Tribunal Suprem, hi haurà atenció a mitjans de comunicació i es facilitarà còpia de la carta lliurada.

Fer visible aquesta acció pacífica de protesta busca captar l’atenció de les persones amb vocació de Justícia, a les quals es demana que trenquin d'una vegada el seu silenci i es rebel·lin contra els actes contraris als principis bàsics del dret penal i processal.

El viatge a Madrid també s’aprofitarà per fer arribar la reivindicació a altres ens. Un grup del Silenci es dirigirà al Congrés dels Diputats i l'altra al Senat, per donar a conèixer l'acció i demanar als Diputats i Senadors que es rebel·lin. Finalment, la resta del grup anirà al Tribunal Constitucional (aprox. 13,30h) per entregar una carta explicativa de l'acció i realitzar un darrer Silenci.

"Silenci contra la repressió, per la llibertat, rebel·leu-vos contra la injustícia” és una acció totalment pacífica d’ interpel·lació a la societat en general, però especialment adreçada a jutges, fiscals i cossos policials en particular. A Tarragona porta més de 6 mesos realitzant 5 hores diàries presencials davant el Palau de Justícia. Aquesta acció es du a terme de dilluns a divendres, inclou mitja hora d'estricte silenci, i el passat dijous 13 de desembre es van assolir els 100 dies de l’acció.